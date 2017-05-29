T24 LogoT24 Logo
Spor

Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacak takımlar belirlendi

Şampiyonlar Ligi'ne 22 takım doğrudan katılacak

29 Mayıs 2017 12:40

Spor Toto Süper Lig'de bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hakkı da kazandı.

Beşiktaş'ın yanı sıra Roma'nın da İtalya Birinci Futbol Ligi'ni (Serie A) ikinci sırada tamamlayarak direkt katılma hakkı elde ettiği Şampiyonlar Ligi gruplarında doğrudan yer alacak 22 takım belirlendi.

Siyah-beyazlıların gruplarda eşleşebileceği muhtemel rakipler Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid (İspanya), Bayern Münih, Leipzig, Borussia Dortmund (Almanya), Chelsea, Tottenham, Manchester City, Manchester United (İngiltere), Juventus, Roma (İtalya), Benfica, Porto (Portekiz), Monaco, Paris Saint-Germain (Fransa), Spartak Moskova (Rusya), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Anderlecht (Belçika), Feyenoord (Hollanda) ve Basel (İsviçre) oldu.

Gruplarda yer alacak kalan 10 ekip ise Medipol Başakşehir'in de mücadele edeceği haziran ayında başlayacak elemelerin ardından netleşecek. Beşiktaş'ın hangi torbada yer alacağı, elemelerde alınacak sonuçlara göre belli olacak.

ETİKETLER

Şampiyonlar Ligieşleşmelerelemedirekt katılımcılarUEFA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24