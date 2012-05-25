'Şampiyonlar Ligi'ne alınmamak skandal'

Fenerbahçe kadın voleybol takımının Şampiyonlar Ligi'ne alınmaması kararını değerlendiren Ali Koç, "Tek kelimeyle skandal" dedi. Futbolda transferlerin süreceğini belirten Koç, UEFA'nın ceza verme hakkı olmadığını kaydetti.

"Moralim iyi, biraz buruğuz" diyen Koç şunları söyledi: "Alınması gereken bir karardı. Biz zaten kulüple iç içeydik, bundan sonra da öyle olacak. Aziz Yıldırım ve İlhan Ekşioğlu çıkana kadar şampiyonluk bize tam anlamıyla mutluluk vermeyecektir."

Koç, aldığı karara ilişkin olarak "Ben tamamen işten güçten koptum. Moral-motivasyon olarak da olumlu enerji saçamıyordum. Bunun bir sonu olması gerektiğini konuşuyorduk. Aslında karar verilmişti ama son bir istişare yapıldı. Önemli kararları aileyle beraber alırız. Onlara emrivaki yapamazdım. Ne yazık ki kararı hayata geçirdik" dedi.

Koç sözlerini şöyle sürdürdü: "Yeni yönetim kuruluyla ilgili çok spekülasyon yapılıyor. Gereksiz benzetmeler yapılıyor. Hüseyin Topbaş zaten yönetim kurulumuzdaydı. Sanki Başbakan'ın ataması gibi hava yaratılıyor. Bu dönemde Fenerbahçe futbol altyapısı rekor bir sene geçirdi. Kurumların devamı esastır. Yeni yönetimin talep ettiği kadar bu işin içinde olacağız. Biz 3 Temmuz'dan beri alıştık, her konuda spekülasyon yapılıyor. Biz bu spekülasyonlara çok alıştık. Yönetimimiz gayet iyi bir yönetim. Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu duruma bakınca iddia edilenler yüzde 100 doğru olsa dahi ki değil, Fenerbahçe bu muameleyi hak etmedi. Bir suç varsa da, bu yargı yoluyla ele alınacak bir şey. Fenerbahçe devamlı infaz edildi, suçlu bulundu."

Finansal FAIR-PLAY'e en hazır kulübüz

Fenerbahçe'nin finansmanını kuvvetlendirmek için yeni bir hamle olup olmadığıyla ilgili konuşan Koç, "Türkiye'de amatör şubelerinde finans desteği futboldan geliyordu. Halka arz olunca amatör şubelere de gelir yaratmak gerekiyordu. Aziz Yıldırım'ın dünyanın en büyük kulübü olma vizyonu var. İlhan Bey, asil üye değilken dahi maddi manevi amatör şubelere yardım etti. Son beş yıla bakınca voleybol, basketbol, futbol müsabakalarında ve bireysel müsabakalarda başarılara imza attı. Son 12 yılda futbolda beş şampiyonluk, beş ikincilik alındı. Bu çarkı döndürmek için çok ciddi kaynak gerekiyor. Fenerbahçe'nin kendi yarattığı ekonomi ciddi boyuta ulaştı. Bu sportif başarıya da döndü. Fenerbahçe finansal fair-play'e çok hazır. Futbol tarafında en hazır kulüp. 3 Temmuz bizi çok sıkıştırdı. Avrupa'nın yaşadığı sıkıntılar var. Bazı sporlarda ciddi yatırımlar kesildi. Türkiye, Avrupa'nın Katar'ı oluyor diyoruz. Biz iyi paralar veriyoruz. Türkiye'de sporcuların çoğunun vergileri kulüpler tarafından ödeniyor. Ayağımızı yorganımıza göre uzatmamız gerekecek. En az halka arz olan kulübüz. İleriye dönük olarak yüzde 15'lik halka arz kullanım ihtiyacı olabilir. Yeni bir tahvil olabilir. Fenerbahçe'nin değişik alternatifleri var" dedi.

CEV'in kararında art niyet var

Kadın voleybol takımının Şampiyonlar Ligi'ne alınmamasını değerlendirme Koç, "Tek kelimeyle skandal. Türkiye'de kadın voleybol liginin ihalesi yapılacak. Voleybol üçüncü en çok izlenen spor haline geldiyse, bunun en önemlisi Fenerbahçe'dir. Beş yıldır yatırım yaptık. 7 kupamız var. Acıbadem bir boyut daha kattı. Şu an Avrupa'nın en yüksek ranking'i olan takım. Salonu bile bize kiralamadılar. İki Avrupa şampiyonluğumuz var. Fenerbahçe'nin yaptıkları ortada. Fenerbahçe bu yıl şampiyon olamadı. Bizim zamanında itiraz ettik. Play-Off'lar kısa tutulduğu için yarı final tek maç üzerinden oynandı. Elenince şampiyon olamadı. Şampiyonlar Ligi için Wild Card davetiyesi var. Bu sene 9 adet verildi. Bize bir adet verildi. Wild Card'ı hiç Şampiyonlar Ligi'nde oynamamış dördüncü takıma verdiler. Bize 18 Mayıs'ta mail geldi, etten püften nedenler. Bu unsurlar bize Wild Card talebiniz reddedildi dendikten sonra geldi. Burada bir art niyet olduğunu, danışıklı dövüş olduğunu düşünüyorum. CEV, bu işe renk getirecek takımı tespit ederken Federasyon'un görüşünü alıyor. CEV'in Avrupa şampiyonu olan Fenerbahçe'yi bahsedilen nedenlerden dolayı alırken sadece kendi karar vermediğini düşünmek zorundayız. Başkanımızla görüştük. Kendisi doğal karşıladı, olabilir dedi. Bana garip geldi. Ben Federasyon Başkanı olsam, bunu ulusal mesele yapardım, iki tane Wild Card ver derdim. CEV son dakikaya kadar bu kararı değiştirme hakkına sahip. Fenerbahçe niye alınmadı? Bakü'de otel değiştirdiğimiz için. Son maçta sarı formayla çıktık, uğur diye. Takım menajerinin saha içinde dolaşması ve şampiyonluk sonrası giydiğimiz tişörtler gerekçe gösterildi" diye konuştu.

4.5 saat video izledim, olayın iki yüzü var

Derbi sonrası yaşanan olayları yorumlayan Koç şunları kaydetti: "O maçı bire bir yaşadım. Maç başladı, derbiye göre bile atmosferi düşüktü. Futbol Disiplin Kurulu'nun verdiği cezada küfürle ilgili emare yok. Teselli için sahaya girdim. Taraftar ilk beş dakika futbolcuları alkışladı. Galatasaray polis korumasında sevindi. 8 dakika bir şey olmadı. Sonra olaylar başladı. Sonrasında orantısız güç kullanılarak olaylar bu noktaya geldi. Madalyonun iki yüzü var. Ben 4.5 saat video izledim, mailler geldi. Bunlara bakınca olayın farklı yüzü olduğu görülüyor. Kamuoyunda Fenerbahçe'nin marjinalleştirilmesini hak etmiyoruz. Keşke olaylar olmasaydı ama kamuoyuna yansıdığı gibi değil. 6 maçlık cezayı çok ağır buluyorum. 100. yılımızda su savaşları olan maç vardı, bir polis kör oldu. Orada sadece beş maç ceza geldi. Tahkim'in doğru karar vereceğini düşünüyorum. Savcılık Fenerbahçe'nin mağdur olduğunu rapor etti. Son dönemde en çok küfür yiyen biri olarak taraftara kızmıyorum.

Kupanın orada verilmesi yanlıştı

Kupanın orada verilme kararı yanlıştı. Bu sene olağandışı bir sene, derbilere taraftar götüremiyoruz. Biz Federasyon'a gittik. Biz bu kupayı ertesi gün versek dendi. Galatasaray'a da soracağız dediler. Bizim için fark etmezdi, karar sizin dedik. Fenerbahçe'nin bu konuda başvurusu olmadı. Galatasaray, önce verilmesin deniyor Aysal tarafından, sonra verilsin denmiş. Cesur kararlar alınması gerekiyor. Hepimizin bu işi çözmek üzere çok farklı davranması gerekiyor."

Keşke herkes Albayrak gibi olsa

Galatasaray'la ilişkileri hakkındaki bir soruya "Keşke herkes Albayrak gibi olsa" şeklinde yanıt verdi.

İsimler belli, transferler sürecek

Fenerbahçe'nin transfere bu yıl biraz daha hazırlıklı olduğunu belirten Koç, "Listeler, isimler belirlendi. Ali Yıldırım, Aykut Kocaman'la süreci götürüyor. İş bitmeden açıklama yapmıyoruz. İş bitmek üzere olan iyi isimler söz konusu. Fenerbahçe taraftarı rahat olsun" dedi.

UEFA'dan olumsuz karar çıksa bile transferin durmayacağını kayededen Koç, transferleri yaparken Fenerbahçe'ye destek olmaya hazır insanlar olduğunu ifade etti.

UEFA'nın ceza verme hakkı yok

"Temmuz'da saçmasapan bir Etik Kurulu raporu çıkarıldı" diyen Koç, "Bu eski Federasyon'un yaptığı en büyük kötülük. Tabii ki rapor değişecekti. UEFA'nın bize ceza verme hakkı yoktur. Bundan sonrası kötü niyettir, art niyettir. İlk defa Şenes Bey ciddi bir katkı sağlar. Şenes Bey'e de çok büyük iş düşüyor" diye konuştu.