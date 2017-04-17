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Spor

Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları yarın başlayacak

17 Nisan 2017 16:42

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları yarın başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının çeyrek finalinde, yarın ve 19 Nisan Çarşamba günü 4 karşılaşma yapılacak.

Şampiyonlar Ligi'nde tur atlayacak 4 takımın katılacağı yarı final kura çekimi ise 21 Nisan Cuma günü gerçekleştirilecek.

Tamamı TSİ 21.45'te başlayacak çeyrek final rövanş maçlarının programı şöyle:

Yarın:

Leicester City (İngiltere) - Atletico Madrid (İspanya) (0-1)

Real Madrid (İspanya) - Bayern Münih (Almanya) (2-1)

19 Nisan Çarşamba:

Monaco (Fransa) - Borussia Dortmund (Almanya) (3-2)

Barcelona (İspanya) - Juventus (İtalya) (0-3)

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