Şampiyonlar Ligi'nde VAR olacak mı?

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalden itibaren video hakem uygulamasının kullanılacağına dair haberleri yalanladı.



Bein Sports'un haberine göre, bir gün mutlaka uygulamayı kullanacaklarından emin olduğunu ancak video hakem teknolojisinin Şampiyonlar Ligi gibi üst düzey bir turnuva için henüz hazır olmadığını ifade eden Ceferin, maçlarda VAR'a başvurma kararının orta hakemde mi yoksa video hakemlerde mi olacağı gibi bazı soru işaretlerinin netleşmesi gerektiğini belirtti.