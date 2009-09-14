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Spor

Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımları

14 Eylül 2009 14:27

Futbolda Avrupa'nın kulüpler bazında en büyük organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'ne şimdiye dek Türkiye'den sadece 3 takım katılabildi.

1992-93 sezonundan bu yana düzenlenen organizasyonda şimdiye dek Türkiye'den Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan başka takım katılamadı.

“Devler Ligi” tarihinde daha önce Galatasaray 10, Fenerbahçe 6, Beşiktaş da 4 kez mücadele etti.

Galatasaray 74, Fenerbahçe 40, Beşiktaş da 24 kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıktı.

Türk takımları “Devler Ligi”nde toplam 138 maça çıkarken, 37 galibiyet, 27 beraberlik, 74 de yenilgi aldı. Bu maçlarda toplam 134 gol atan Türk ekipleri, kalesinde ise 232 gol gördü.

GENEL TABLO

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımlarının performans tablosu şöyle:

TAKIMLAR        K   O    G    B    M    A    Y
------------------------------------------------------
Galatasaray         10   74  19  19   36    73   115
Fenerbahçe           6    40  11   6    23    42     70
Beşiktaş                4    24   7    2    15    19     48
------------------------------------------------------
Toplam                  20  138  37  27   74    134  232

GALATASARAY VE FENERBAHÇE ÇEYREK FİNAL OYNADI

Türk takımlarının “Devler Ligi”nde şimdiye dekki en büyük başarısı çeyrek final oldu.

Galatasaray, Rumen teknik adam Mircea Lucescu yönetiminde 2000-2001 sezonunda, Fenerbahçe de 2007-2008 sezonunda Brezilyalı teknik adam Arthur Antunes Coimbra “Zico” yönetiminde çeyrek final oynama başarısı gösterdi.

Bu arada, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin bugünkünden farklı bir statüde oynandığı 1993-1994 sezonunda Galatasaray, Rainer Hollmann yönetiminde ilk 2 eleme turu geçerek, son 8 takımın mücadele ettiği gruplara kalmıştı. (A) Grubu'nda Barcelona, Monaco ve Spartak Moskova ile mücadele eden sarı-kırmızılılar 2 puanla son sırada yer alarak elenmişti. (A) ve (B) gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar ise yarı final oynamıştı.

MAÇ BAŞINA PUAN ORTALAMASINDA EN BAŞARILISI ZİCO

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımlarının başında, maç başına en çok puan ortalaması tutturan teknik adam, Brezilyalı çalıştırıcı Arthur Antunes Coimbra “Zico” oldu.

2007-2008 sezonunda Fenerbahçe'ye “Devler Ligi”nde çeyrek final oynatan Zico, maç başına 1.7 puan ortalamasıyla zirvede yer aldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2 kez Galatasaray'ın, 1 kez de Beşiktaş'ın başında katılan Rumen teknik adam Mircea Lucescu ise, Galatasaray ile ilk kez bir Türk takımını 2. tur ve çeyrek finale taşıma başarısı gösterdi. Rumen teknik adam Galatasaray'daki performansıyla maç başına 1.66 ortalamayla ikinci sırada yer aldı.

Lucescu ayrıca, 26'sı Galatasaray, 6'sı da Beşiktaş'ın başında olmak üzere toplam 32 kezle, Türk takımlarının başında bu ligde en çok görev yapan teknik adam unvanını aldı. Lucescu'yu 30 maçla Fatih Terim izledi.

EN BAŞARISIZI MUSTAFA DENİZLİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımlarının başındaki en başarısız teknik adam ise halen Beşiktaş'ı çalıştıran Mustafa Denizli oldu.

Mustafa Denizli'nin başında bulunduğu Fenerbahçe, “Devler Ligi”nde 2001-2002 sezonunda grubunu puansız kapadı.

İlk kez bir Türk takımı grup maçlarını puansız kaparken, Denizli'nin başındaki Fenerbahçe 6 maçta 6 yenilgi alırken, sadece 3 gol atıp, kalesinde 12 gol gördü.


MBPO: Maç başına puan ortalaması.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE TÜRK TAKIMLARI

Futbolda Avrupa'nın kulüpler bazında en büyük organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, Türk takımlarının performans tablosu şöyle:


Not: 1993-94 ve 1994-95 sezonlarında galibiyete 2 puan uygulaması yapıldı.


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