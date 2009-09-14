Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımları

1992-93 sezonundan bu yana düzenlenen organizasyonda şimdiye dek Türkiye'den
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan başka takım katılamadı.
“Devler
Ligi” tarihinde daha önce Galatasaray 10, Fenerbahçe 6, Beşiktaş da 4 kez
mücadele etti.
Galatasaray 74, Fenerbahçe 40, Beşiktaş da 24 kez UEFA
Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıktı.
Türk takımları “Devler Ligi”nde toplam
138 maça çıkarken, 37 galibiyet, 27 beraberlik, 74 de yenilgi aldı. Bu maçlarda
toplam 134 gol atan Türk ekipleri, kalesinde ise 232 gol
gördü.
GENEL TABLO
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türk
takımlarının performans tablosu
şöyle:
TAKIMLAR K O G B M
A Y
------------------------------------------------------
Galatasaray 10
74 19 19 36 73 115
Fenerbahçe 6
40 11 6 23 42 70
Beşiktaş 4
24 7 2 15 19
48
------------------------------------------------------
Toplam 20
138 37 27 74 134 232
GALATASARAY VE FENERBAHÇE ÇEYREK
FİNAL OYNADI
Türk takımlarının “Devler Ligi”nde şimdiye dekki en
büyük başarısı çeyrek final oldu.
Galatasaray, Rumen teknik adam Mircea
Lucescu yönetiminde 2000-2001 sezonunda, Fenerbahçe de 2007-2008 sezonunda
Brezilyalı teknik adam Arthur Antunes Coimbra “Zico” yönetiminde çeyrek final
oynama başarısı gösterdi.
Bu arada, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin bugünkünden
farklı bir statüde oynandığı 1993-1994 sezonunda Galatasaray, Rainer Hollmann
yönetiminde ilk 2 eleme turu geçerek, son 8 takımın mücadele ettiği gruplara
kalmıştı. (A) Grubu'nda Barcelona, Monaco ve Spartak Moskova ile mücadele eden
sarı-kırmızılılar 2 puanla son sırada yer alarak elenmişti. (A) ve (B)
gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar ise yarı final
oynamıştı.
MAÇ BAŞINA PUAN ORTALAMASINDA EN BAŞARILISI
ZİCO
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımlarının başında, maç
başına en çok puan ortalaması tutturan teknik adam, Brezilyalı çalıştırıcı
Arthur Antunes Coimbra “Zico” oldu.
2007-2008 sezonunda Fenerbahçe'ye
“Devler Ligi”nde çeyrek final oynatan Zico, maç başına 1.7 puan ortalamasıyla
zirvede yer aldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2 kez Galatasaray'ın, 1 kez de
Beşiktaş'ın başında katılan Rumen teknik adam Mircea Lucescu ise, Galatasaray
ile ilk kez bir Türk takımını 2. tur ve çeyrek finale taşıma başarısı gösterdi.
Rumen teknik adam Galatasaray'daki performansıyla maç başına 1.66 ortalamayla
ikinci sırada yer aldı.
Lucescu ayrıca, 26'sı Galatasaray, 6'sı da
Beşiktaş'ın başında olmak üzere toplam 32 kezle, Türk takımlarının başında bu
ligde en çok görev yapan teknik adam unvanını aldı. Lucescu'yu 30 maçla Fatih
Terim izledi.
EN BAŞARISIZI MUSTAFA DENİZLİ
UEFA
Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımlarının başındaki en başarısız teknik adam ise
halen Beşiktaş'ı çalıştıran Mustafa Denizli oldu.
Mustafa Denizli'nin
başında bulunduğu Fenerbahçe, “Devler Ligi”nde 2001-2002 sezonunda grubunu
puansız kapadı.
İlk kez bir Türk takımı grup maçlarını puansız kaparken,
Denizli'nin başındaki Fenerbahçe 6 maçta 6 yenilgi alırken, sadece 3 gol atıp,
kalesinde 12 gol gördü.
MBPO:
Maç başına puan ortalaması.
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE TÜRK
TAKIMLARI
Futbolda Avrupa'nın kulüpler bazında en büyük
organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, Türk takımlarının performans
tablosu şöyle:
Not:
1993-94 ve 1994-95 sezonlarında galibiyete 2 puan uygulaması
yapıldı.