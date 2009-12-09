Şampiyonlar Ligi'nde toplu sonuçlar

Futbolda, Avrupa Şampiyonlar Ligi'ne (A), (B), (C) ve (D) gruplarında oynanan 6. ve son hafta maçlarıyla devam edildi.
Ligde bugün oynanan 8 karşılaşmanın 6'sından deplasman takımları galip gelmeyi başarırken, diğer iki maçta berabere sonuçlandı ve ev sahibi ekipler geceyi 3 puan alamadan kapattı.
Alınan sonuçlar şöyle:
-(A) GRUBU-
Juventus (İtalya)-Bayern Münih (Almanya)................: 1-4
Maccabi Haifa (İsrail)-Girondins Bordeaux (Fransa)......: 0-1
-(B) GRUBU-
VfL Wolfsburg (Almanya)-Manchester United (İngiltere)...: 1-3
BEŞİKTAŞ (TÜRKİYE)-CSKA Moskova (Rusya).................: 1-2
-(C) GRUBU-
FC Zürih (İsviçre)-AC Milan (İtalya)....................: 1-1
Olympique Marsilya (Fransa)-Real Madrid (İspanya).......: 1-3
-(D) GRUBU-
Chelsea (İngiltere)-APOEL (Güney Kıbrıs Rum Kesimi).....: 2-2
Atletico Madrid (İspanya)-FC Porto (Portekiz)...........: 0-3
(BRS-İLK-TEM) 23:49 08/12/09 "