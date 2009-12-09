Şampiyonlar Ligi'nde toplu sonuçlar

Futbolda, Avrupa Şampiyonlar Ligi'ne (A), (B), (C) ve (D) gruplarında oynanan 6. ve son hafta maçlarıyla devam edildi.

Ligde bugün oynanan 8 karşılaşmanın 6'sından deplasman takımları galip gelmeyi başarırken, diğer iki maçta berabere sonuçlandı ve ev sahibi ekipler geceyi 3 puan alamadan kapattı.

Alınan sonuçlar şöyle:

-(A) GRUBU-

Juventus (İtalya)-Bayern Münih (Almanya)................: 1-4

Maccabi Haifa (İsrail)-Girondins Bordeaux (Fransa)......: 0-1

-(B) GRUBU-

VfL Wolfsburg (Almanya)-Manchester United (İngiltere)...: 1-3

BEŞİKTAŞ (TÜRKİYE)-CSKA Moskova (Rusya).................: 1-2

-(C) GRUBU-

FC Zürih (İsviçre)-AC Milan (İtalya)....................: 1-1

Olympique Marsilya (Fransa)-Real Madrid (İspanya).......: 1-3

-(D) GRUBU-

Chelsea (İngiltere)-APOEL (Güney Kıbrıs Rum Kesimi).....: 2-2

Atletico Madrid (İspanya)-FC Porto (Portekiz)...........: 0-3

(BRS-İLK-TEM) 23:49 08/12/09 "