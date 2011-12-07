-Şampiyonlar Ligi'nde takımlar belli oldu ANKARA (A.A) - 07.12.2011 - UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde E, F, G ve H gruplarında 6. ve son maçların ardından tur atlayan ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek takımlar belli oldu. Lig statüsüne göre gruplarını ilk iki sırada tamamlayan Chelsea, Bayer Leverkusen, Arsenal, Marsilya, APOEL, Zenit, Barcelona ve Milan bir üst tura yükseldi. Grup üçüncülüğünü elde eden Valencia, Olimpiakos, Porto ve Viktoria Plzen de mücadeleye Avrupa Ligi'nde devam etmeye hak kazandı. Grup 4'üncüleri ise elendi.