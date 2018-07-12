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Spor

Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme heyecanı başladı

Avrupa'nın en önemli futbol organizasyonunda 1. ön eleme turu maçları tamamlandı

12 Temmuz 2018 16:07

UEFA Şampiyonlar Ligi 1. ön eleme turu ilk ayağı, 8 maçla tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunun sona eren 1. ön eleme turu ilk ayağında, en farklı skoru, konuk ettiği Kuzey İrlanda temsilcisi Crusaders'i 7-0'la geçen Bulgaristan ekibi Ludogorets aldı.

Bulgaristan temsilcisine farkı getiren golleri Jakub Swierczok (3), Marcelinho (2), Claudiu Keşerü ve Rodney Brown (kendi kalesine) kaydetti.

Bu turun rövanş maçları, 17-18 Temmuz tarihlerinde yapılacak.

İşte alınan sonuçlar:

  • Astana (Kazakistan) - Sutjeska (Karadağ): 1-0
  • Spartak Trnava (Slovakya) - Zrinjski (Bosna Hersek): 1-0
  • Spartaks Jurmala (Letonya) - Kızılyıldız (Sırbistan): 0-0
  • Süduva (Litvanya) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi): 3-1
  • Kukesi (Arnavutluk) - Valletta (Malta): 0-0
  • Ludogorets (Bulgaristan) - Crusaders (Kuzey İrlanda): 7-0
  • Olimpija Ljubljana (Slovenya) - Karabağ (Azerbaycan): 0-1
  • Valur (İzlanda) - Rosenborg (Norveç): 1-0

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