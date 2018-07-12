Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme heyecanı başladı

UEFA Şampiyonlar Ligi 1. ön eleme turu ilk ayağı, 8 maçla tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunun sona eren 1. ön eleme turu ilk ayağında, en farklı skoru, konuk ettiği Kuzey İrlanda temsilcisi Crusaders'i 7-0'la geçen Bulgaristan ekibi Ludogorets aldı.

Bulgaristan temsilcisine farkı getiren golleri Jakub Swierczok (3), Marcelinho (2), Claudiu Keşerü ve Rodney Brown (kendi kalesine) kaydetti.

Bu turun rövanş maçları, 17-18 Temmuz tarihlerinde yapılacak.

İşte alınan sonuçlar: