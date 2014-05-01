Şampiyonlar Ligi’nde Madrid finali



UEFA Şampiyonlar Ligi finali bu sezon Madrid derbisine sahne olacak. İlk maç 0-0 sona eren yarı finalin rövanş mücadelesinde İspanyol ekibi Atletico Madrid, İngiliz temsilcisi Chelsea’yi sahasında 3-1 yenerek Kupa 1’de 40 yıl aradan sonra finale yükselmenin sevincini yaşadı. Lizbon'daki finalde Real Madrid ile Atletico Madrid karşı karşıya gelecek.

38 bin kişinin izlediği Stamford Bridge’deki maçta konuk takım rakibi karşısında 1-0 geriye düşmesine rağmen 90 dakika boyunca oyun disiplininden kopmayarak mutlu sona ulaştı.

Jose Mourinho yönetimindeki Chelsea Fernando Torres’in golüyle 36’ncı dakikada 1-0 öne geçti. Adrian Lopez ilk yarının bitimine kısa süre kala takımına beraberliği getiren golü kaydetti (44.) ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

Mourinho'nun hamleleri sonuçsuz kaldı

Oyuna ilk müdahaleyi gole ihtiyacı olan Chelsea’nin teknik direktörü Mourinho yaptı ve Ashley Cole’u çıkararak golcü Samuel Eto’o’yu oyuna aldı. Ancak gol atması için oyuna sokulan Eto’o kendi ceza alanı içinde Diego Costa’yı düşürerek penaltıya sebebiyet verdi. Penaltı atışını yine Diego Costa gole çevirdi ve takımını 2-1 öne geçirdi.

Maçın skorunu belirleyen isim Arda Turan oldu. Türk milli oyuncu direkten dönen kafa topunu yine kendisi tamamlayarak durumu 3-1’e getirdi (72.). Konuk takım kalan bölümde oyunun kontrolünü tamamen eline geçirirken Chelsea'nin kenardan gelen Demba Ba ve Andre Schürrle gibi gol ayakları da bekleneni veremedi. Günün başarılı ismi Arda 83'üncü dakikada yerini Rodriguez'e bıraktı.

Karşılaşmayı değerlendiren Alman milli oyuncu Schürrle “İlk yarıda iyiydik. Daha sonra oyundan düştük. Acı verici. Çok pasif kaldık, ikili mücadeleleri kazanamadık ve sonunda yenildik” diye konuştu.

Rakibi karşısında hakettiği bir galibiyet alan Atletico Madrid aynı zamanda hiç yenilmeden finale kadar gelmeyi başardı. Geçen yıl iki Alman takımının oynadığı final mücadelesini bu yıl iki İspanyol takımı yapacak. Şampiyonlar Ligi finalinde toplamda beşinci kez aynı ülke liginin iki takımı kozlarını paylaşacak. Ancak aynı şehrin iki takımı ilk kez karşı karşıya gelecek.

Atletico Madrid, önceki gün rakip sahada Bayern Münih'i 4-0 yenerek 12 yıl sonra finale kalan Real Madrid ile 24 Mayıs’ta Lizbon’da Avrupa’nın en büyüğü olmak için mücadele verecek.