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Spor

Şampiyonlar Ligi'nde Madrid derbisini Çakır yönetecek

Cüneyt Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Atletico Madrid ile Real Madrid arasında 10 Mayıs Çarşamba günü oynanacak rövanş maçını yönetecek

08 Mayıs 2017 15:20

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre FIFA kokartlı hakemlerden Cüneyt Çakır, Atletico Madrid ile Real Madrid takımları arasında 10 Mayıs Çarşamba günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçını yönetecek.

İspanya'nın başkenti Madrid'deki Vicente Calderon Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını, Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Mustafa Emre Eyisoy'un dördüncü hakem olarak görev alacağı karşılaşmanın ilave yardımcı hakemleri ise Ali Palabıyık ve Barış Şimşek olacak.

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