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Spor

"Şampiyonlar Ligi'nde maç saatleri değişiyor"

UEFA, Şampiyonlar Ligi'ne 4 takımın doğrudan katılacağını belirtmişti

30 Ağustos 2016 19:23

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nin TSİ 21.45 olan başlama saatinin değişeceği iddia edildi. Alman basınında yer alan iddiaya göre maçlar salı ve çarşamba günleri TSİ 20.00 ve 22.00 olmak üzere iki farklı seansta oynanacak.

UEFA, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile 2018-2019 sezonundan itibaren Devler Ligi'ne İngiltere, İtalya, İspanya ve Almanya'dan 4 takımın doğrudan katılacağını belirtmişti.

Şampiyonlar Ligi'nin 2018 ve 2021 yılını kapsayan reklam anlaşmalarının önümüzdeki aylarda yapılacağı ve kulüplerin de ilk kez masaya %50 pay ile oturacağı da belirtildi. 

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