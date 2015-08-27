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Spor

Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekiliyor; işte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri

Galatasaray kura çekimine 3. torbadan katılacak

27 Ağustos 2015 11:37

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan son takımların da kesinleşmesinin ardından Monaco'da çekilecek grup kuralarının torbaları belli oldu.

Grimaldi Forum'da bugün TSİ 18.45'te başlayacak kura çekimine tek Türk takımı Galatasaray 3'üncü torbadan girecek.

Kura çekiminde, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacak 22 takım ile play-off turundan gelecek 10 takım gruplara ayrılacak.

Kuraya katılacak 32 takım, UEFA'nın kulüpler sıralamasında aldığı puanlara göre torbalara dağıtılacak.

UEFA sıralamasında ilk 7'de yer alan ülkelerin lig şampiyonlarının seri başı olmasını öngören yeni kurala göre, Barcelona, Chelsea, Bayern Münih, Juventus, Benfica, Paris Saint-Germain ve Zenit, çekilişe 1. torbadan katılacak.

2015 Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan Barcelona, liginde de şampiyon olduğu için ülke sıralamasında 8. olan Hollanda'dan PSV Eindhoven da ilk torbada yer alacak.

Kura çekiminde torbalar şöyle oluştu:

1. TORBA

Barcelona, Chelsea, Bayern Münih, Juventus, Benfica, Paris Saint-Germain, Zenit Saint-Petersburg, PSV Eindhoven

2. TORBA

Real Madrid, Atletico Madrid, Porto, Arsenal, Manchester United, Valencia, Bayer Leverkusen, Manchester City

3. TORBA

Shakhtar Donetsk, Sevilla, Lyon, Dinamo Kiev, Olympiacos, CSKA Moskova, GALATASARAY, AS Roma

4. TORBA

BATE Borisov, Borussia Mönchengladbach, Wolfsburg, Dinamo Zagreb, Maccabi Tel Aviv, Gent, Malmö FF, Astana

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