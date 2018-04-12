T24 LogoT24 Logo
Spor

Şampiyonlar Ligi'nde Juventus mucizesini, Ronaldo son dakika golüyle engelledi!

Juventus, 3-0 öne geçtiği rövanş maçında Ronaldo'nun 90+7'de penaltıdan attığı golle yıkıldı

12 Nisan 2018 03:14

Devler Ligi çeyrek final ilk maçında Real Madrid’e 3-0 yenilen Juventus, bu kez rövanşta rakibiyle kozlarını İspanya’da paylaştı.

Juventus, 3-0 öne geçtiği maçta, Ronaldo'nun 90+7. dakikadaki penaltı golüne engel olamadı ve sahadan 3-1 galip ayrılmasına rağmen Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında Real Madrid, 3-0'lık galibiyetin rövanşında Juventus'u konuk etti. Juventus deplasmanda 3-0 öne geçmesine rağmen, 90'ıncı dakikada Cristiano Ronaldo'nun penaltıdan kaydettiği gol, İspanyol temsilcisini yarı finale yükseltti. Santiago Bernabeu'da oynanan müsabakaya etkili bir başlangıç yapan Juventus, 2. dakikada Mario Mandzukic ile 1-0 öne geçti. 37. dakikada yeniden sahneye çıkan Hırvat oyuncu, farkı 2'ye çıkarttı ve ilk yarının skorunu belirledi: 0-2.

60. dakikada Blaise Matuidi ile 3-0'ı bulan Juventus'a Real Madrid'in yanıtı 90+7. dakikada geldi.

Hakem Michael Oliver'ın maçın uzatma dakikalarında çaldığı penaltıda topun başına geçen Cristiano Ronaldo, sert vuruşuyla ağları sarstı ve Real Madrid 3-1'lik yenilgiye rağmen yarı finale yükselen taraf oldu.

Gianliugi Buffon, penaltı kararına itiraz etmesi gerekçesiyle kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Ronaldo tarihe geçti

Real Madrid'in Portekizli oyuncusu Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 11 karşılaşmada gol atan ilk futbolcu oldu. Juventus filelerini 10. kez havalandıran 33 yaşındaki Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde bir takıma karşı 10 gol atan ilk futbolcu olarak da kayıtlara geçti. "Şampiyonlar Ligi tarihinin en skoreri" unvanının sahibi Ronaldo, bu sezonki gol sayısını 15'e, toplam gol sayısını ise 120'ye yükseltti.

ETİKETLER

şampiyonlar ligijuventusreal madridronaldopenaltıkırmızı kartçeyrek finalyarı finalgolsonuçmaç

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24