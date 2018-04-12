Şampiyonlar Ligi'nde Juventus mucizesini, Ronaldo son dakika golüyle engelledi!

Devler Ligi çeyrek final ilk maçında Real Madrid’e 3-0 yenilen Juventus, bu kez rövanşta rakibiyle kozlarını İspanya’da paylaştı.

Juventus, 3-0 öne geçtiği maçta, Ronaldo'nun 90+7. dakikadaki penaltı golüne engel olamadı ve sahadan 3-1 galip ayrılmasına rağmen Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında Real Madrid, 3-0'lık galibiyetin rövanşında Juventus'u konuk etti. Juventus deplasmanda 3-0 öne geçmesine rağmen, 90'ıncı dakikada Cristiano Ronaldo'nun penaltıdan kaydettiği gol, İspanyol temsilcisini yarı finale yükseltti. Santiago Bernabeu'da oynanan müsabakaya etkili bir başlangıç yapan Juventus, 2. dakikada Mario Mandzukic ile 1-0 öne geçti. 37. dakikada yeniden sahneye çıkan Hırvat oyuncu, farkı 2'ye çıkarttı ve ilk yarının skorunu belirledi: 0-2.

60. dakikada Blaise Matuidi ile 3-0'ı bulan Juventus'a Real Madrid'in yanıtı 90+7. dakikada geldi.

Hakem Michael Oliver'ın maçın uzatma dakikalarında çaldığı penaltıda topun başına geçen Cristiano Ronaldo, sert vuruşuyla ağları sarstı ve Real Madrid 3-1'lik yenilgiye rağmen yarı finale yükselen taraf oldu.

Gianliugi Buffon, penaltı kararına itiraz etmesi gerekçesiyle kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Ronaldo tarihe geçti

Real Madrid'in Portekizli oyuncusu Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 11 karşılaşmada gol atan ilk futbolcu oldu. Juventus filelerini 10. kez havalandıran 33 yaşındaki Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde bir takıma karşı 10 gol atan ilk futbolcu olarak da kayıtlara geçti. "Şampiyonlar Ligi tarihinin en skoreri" unvanının sahibi Ronaldo, bu sezonki gol sayısını 15'e, toplam gol sayısını ise 120'ye yükseltti.