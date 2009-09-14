Şampiyonlar ligi'nde ilk maçlar salı ve çarşamba

Şampiyonlar Ligi başlıyor. İlk haftanın merakla beklenen maçında Inter Milan son şampiyon Barcelona'yı ağırlayacak.



Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük kupası olan Şampiyonlar Ligi'nde salı ve çarşamba günü gruplarda ilk maçlar oynanacak.



B Grubu'nda yer alan Beşiktaş, salı günü İnönü Stadı'nda son iki yılın finalisti ve bu kupayı üç kez müzesine götüren Manchester United ile karşılaşacak.



A Grubu'nun iki favorisinden Juventus evinde Bordeaux'yu konuk ederken, Bayern Münih İsrail'de Maccabi Hayfa ile mücadele edecek.



Transfer rekortmeni Real Madrid ilk maçında İsviçre'de FC Zürih karşısına çıkıyor. C Grubu'nun diğer maçı Marsilya ile Milan arasında.



İlk haftanın maçı Giuseppe Meazza Stadı'nda Inter Milan ile Barcelona arasında. Transfer döneminde takım değiştiren Samuel Eto ile Zlatan İbrahimovic çarşamba günü eski takımlarına karşı mücadele edecek.



Inter ve Barcelona'nın kesin favori olduğu F Grubu'ndaki diğer mücadele Kiev'de. Andriy Shevchenko'yu yeniden kadrosuna katan Dinamo Kiev, Gökdeniz Karadeniz'in takımı Rubin Kazan'ı konuk edecek.



Şampiyonlar Ligi 1. hafta programı



15 Eylül Salı



A Grubu

Juventus-Girondins Bordeaux

Maccabi Hayfa-Bayern Münih



B Grubu

Wolfsburg-CSKA Moskova

Beşiktaş-Manchester United



C Grubu

FC Zürih-Real Madrid

Olympique Marsilya-AC Milan



D Grubu

Chelsea-Porto

Atletico Madrid-APOEL



16 Eylül Çarşamba



E Grubu

Liverpool-Debrecen

Olympique Lyon-Fiorentina



F Grubu

Inter Milan-Barcelona

Dinamo Kiev-Rubin Kazan



G Grubu

Stuttgart-Rangers

Sevilla-Unirea Urziceni



H Grubu

Olympiakos-AZ Alkmaar

Standard Liege-Arsen