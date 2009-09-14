Şampiyonlar ligi'nde ilk maçlar salı ve çarşamba

Şampiyonlar Ligi başlıyor. İlk haftanın merakla beklenen maçında Inter Milan son şampiyon Barcelona'yı ağırlayacak.
Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük kupası olan Şampiyonlar Ligi'nde salı ve çarşamba günü gruplarda ilk maçlar oynanacak.
B Grubu'nda yer alan Beşiktaş, salı günü İnönü Stadı'nda son iki yılın finalisti ve bu kupayı üç kez müzesine götüren Manchester United ile karşılaşacak.
A Grubu'nun iki favorisinden Juventus evinde Bordeaux'yu konuk ederken, Bayern Münih İsrail'de Maccabi Hayfa ile mücadele edecek.
Transfer rekortmeni Real Madrid ilk maçında İsviçre'de FC Zürih karşısına çıkıyor. C Grubu'nun diğer maçı Marsilya ile Milan arasında.
İlk haftanın maçı Giuseppe Meazza Stadı'nda Inter Milan ile Barcelona arasında. Transfer döneminde takım değiştiren Samuel Eto ile Zlatan İbrahimovic çarşamba günü eski takımlarına karşı mücadele edecek.
Inter ve Barcelona'nın kesin favori olduğu F Grubu'ndaki diğer mücadele Kiev'de. Andriy Shevchenko'yu yeniden kadrosuna katan Dinamo Kiev, Gökdeniz Karadeniz'in takımı Rubin Kazan'ı konuk edecek.
Şampiyonlar Ligi 1. hafta programı
15 Eylül Salı
A Grubu
Juventus-Girondins Bordeaux
Maccabi Hayfa-Bayern Münih
B Grubu
Wolfsburg-CSKA Moskova
Beşiktaş-Manchester United
C Grubu
FC Zürih-Real Madrid
Olympique Marsilya-AC Milan
D Grubu
Chelsea-Porto
Atletico Madrid-APOEL
16 Eylül Çarşamba
E Grubu
Liverpool-Debrecen
Olympique Lyon-Fiorentina
F Grubu
Inter Milan-Barcelona
Dinamo Kiev-Rubin Kazan
G Grubu
Stuttgart-Rangers
Sevilla-Unirea Urziceni
H Grubu
Olympiakos-AZ Alkmaar
Standard Liege-Arsen