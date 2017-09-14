Şampiyonlar Ligi'nde ilk haftanın sonuçları

Şampiyonlar Ligi’nin 2017-18 sezonunun ilk haftası, bol gollü karşılaşmalarla başladı. Türkiye’nin turnuvadaki tek temsilcisi Beşiktaş, Porto deplasmanından 3-1’lik galibiyetle dönerken; haftanın ‘dev’ karşılaşmasında Barcelona, konuk ettiği Juventus’u 3-0 mağlup etti.
Şampiyonlar Ligi’nde ilk hafta sonuçları şöyle oldu:
A Grubu
Benfica-CSKA Moskova: 1-2
Manchester United-Basel: 3-0
B Grubu
Bayern Münih-Anderlecht: 3-0
Celtic-Paris Saint-Germain: 0-5
C Grubu
Chelsea-Qarabağ: 6-0
Roma-Atletico Madrid: 0-0
D Grubu
Barcelona-Juventus: 3-0
Olympiakos-Sporting: 2-3
E Grubu
Liverpool-Sevilla: 2-2
Maribor-Spartak Moskova: 1-1
F Grubu
Feyenoord-Manchester City: 0-4
Shakhtar Donetsk-Napoli: 2-1
G Grubu
Porto-Beşiktaş: 1-3
RB Leipzig-Monaco: 1-1
H Grubu
Real Madrid-APOEL: 3-0
Tottenham-Borussia Dortmund: 3-1