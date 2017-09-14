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Spor

Şampiyonlar Ligi'nde ilk haftanın sonuçları

Süper Lig'in tek temsilcisi Beşiktaş, Porto deplasmanından 3-1'lik zaferle döndü

14 Eylül 2017 16:00

Şampiyonlar Ligi’nin 2017-18 sezonunun ilk haftası, bol gollü karşılaşmalarla başladı. Türkiye’nin turnuvadaki tek temsilcisi Beşiktaş, Porto deplasmanından 3-1’lik galibiyetle dönerken; haftanın ‘dev’ karşılaşmasında Barcelona, konuk ettiği Juventus’u 3-0 mağlup etti.

Şampiyonlar Ligi’nde ilk hafta sonuçları şöyle oldu:

A Grubu

Benfica-CSKA Moskova: 1-2
Manchester United-Basel: 3-0

B Grubu

Bayern Münih-Anderlecht: 3-0
Celtic-Paris Saint-Germain: 0-5

C Grubu

Chelsea-Qarabağ: 6-0
Roma-Atletico Madrid: 0-0

D Grubu

Barcelona-Juventus: 3-0
Olympiakos-Sporting: 2-3

E Grubu

Liverpool-Sevilla: 2-2
Maribor-Spartak Moskova: 1-1

F Grubu

Feyenoord-Manchester City: 0-4
Shakhtar Donetsk-Napoli: 2-1

G Grubu

Porto-Beşiktaş: 1-3
RB Leipzig-Monaco: 1-1

H Grubu

Real Madrid-APOEL: 3-0
Tottenham-Borussia Dortmund: 3-1

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