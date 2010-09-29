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Spor

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İKİNCİ MAÇLAR YAPILDI ANKARA (A.A)

29 Eylül 2010 03:19

-ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İKİNCİ MAÇLAR YAPILDI ANKARA (A.A) - 29.09.2010 - Futbolda UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde E, F, G ve H gruplarında ikinci maçlar tamamlandı. Gruplarda alınan sonuçlar şöyle: -E GRUBU- Basel - Bayern Münih.............: 1-2 Roma - Cluj......................: 2-1 -F GRUBU- Spartak Moskova - Zilina.........: 3-0 Chelsea - Marsilya...............: 2-0 -G GRUBU- Ajax - Milan.....................: 1-1 Auxerre - Real Madrid............: 0-1 -H GRUBU- Braga - Shakhtar Donetsk.........: 0-3 Partizan Belgrad - Arsenal.......: 1-3

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