Şampiyonlar Ligi'nde haftanın oyuncusu Messi

Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü haftanın en iyi futbolcusu oldu.

UEFA'nın internet sitesinde sona eren oylamaya göre Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'nın sahasında İngiliz temsilcisi Manchester City'yi 4-0 yendiği maçta 3 gol, 1 asistle oynayan Messi, oyların yüzde 38'ini alarak bu sezon ikinci kez haftanın en iyi futbolcusu seçildi.

Leicester City'den Riyad Mahrez, yüzde 20 oyla ikinci, Borussia Dortmund'dan Pierre-Emerick Aubameyang ise yüzde 15 oyla üçüncü sırada yer aldı.

Haftanın futbolcusu oylaması için aday gösterilen diğer isimler Arsenal'dan Mesut Özil, Paris Saint-Germain'den Angel Di Maria, Atletico Madrid'den Yannick Carrasco, Juventus'tan Gianluigi Buffon ve Sevilla'dan Samir Nasri olmuştu.