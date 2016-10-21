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Spor

Şampiyonlar Ligi'nde haftanın oyuncusu Messi

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü haftanın en iyi 11'i açıklandı

21 Ekim 2016 16:54

Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü haftanın en iyi futbolcusu oldu.

UEFA'nın internet sitesinde sona eren oylamaya göre Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'nın sahasında İngiliz temsilcisi Manchester City'yi 4-0 yendiği maçta 3 gol, 1 asistle oynayan Messi, oyların yüzde 38'ini alarak bu sezon ikinci kez haftanın en iyi futbolcusu seçildi.

Leicester City'den Riyad Mahrez, yüzde 20 oyla ikinci, Borussia Dortmund'dan Pierre-Emerick Aubameyang ise yüzde 15 oyla üçüncü sırada yer aldı.

Haftanın futbolcusu oylaması için aday gösterilen diğer isimler Arsenal'dan Mesut Özil, Paris Saint-Germain'den Angel Di Maria, Atletico Madrid'den Yannick Carrasco, Juventus'tan Gianluigi Buffon ve Sevilla'dan Samir Nasri olmuştu.

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