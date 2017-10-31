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Spor

Şampiyonlar Ligi'nde günün programı

C Grubu'nda oynanacak olan Roma-Chelsea maçı, şifresiz kanaldan izlenebilecek

31 Ekim 2017 14:32

Şampiyonlar Ligi’nde 2017-18 sezonunun eleme grubu maçları, bugün oynanacak maçlarla başlayacak.

Tümü TSİ 22.45'te başlayacak olan karşılaşmalardan öne çıkanlar şöyle:

Manchester United-Benfica (Yayın yok)
Celtic-Bayern Münih (Tivibu Kanal 82)
PSG-Anderlecht (Tivibu Spor 3)
Roma-Chelsea (TRT 1)

Diğer maçlar:

Basel-CSKA
Atletico Madrid-Qarabağ (Tivibu Spor 2)

Türkiye’nin Devler Ligi’ndeki tek temsilcisi Beşiktaş, yarın 20.00’de Vodafone Park’ta Fransız ekibi Monaco’yu konuk edecek. Siyah-beyazlılar, galip gelmesi halinde gruptan çıkmayı garantileyecek.

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