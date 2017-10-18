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Şampiyonlar Ligi'nde günün maçları tamamlandı

G Grubu'nda Beşiktaş, Monaco'yu; Leipzig, Porto'yu tek farkla geçti E Grubu'nda gol düellosu İSTANBUL, (DHA) UEFA Şampiyonlar Ligi'nde günün maçları sonuçlandı

18 Ekim 2017 03:04

G Grubu\'nda Beşiktaş, Monaco\'yu; Leipzig, Porto\'yu tek farkla geçti

E Grubu\'nda gol düellosu

İSTANBUL, (DHA)

UEFA Şampiyonlar Ligi\'nde günün maçları sonuçlandı.
Temsilcimiz Beşiktaş, G Grubu 3\'üncü maçında deplasmanda Monaco\'yu 2-1 mağlup ederken, G Grubu\'nun bir diğer maçında RB Leipzig, Porto\'yu 3-2 yendi.
E Grubu\'nda oynanan 2 mücadelede ise tam 13 gol çıktı. Liverpool, deplasmanda Maribor\'u 7-0 mağlup ederken, Spartak Moskova kendi sahasında Sevilla\'yı 5-1\'lik skorla geçti.
Günün sonuçları şu şekilde:
E GRUBU
Maribor - Liverpool: 0-7
Spartak Moskova - Sevilla: 5-1
F GRUBU
Feyenoord - Shakhtar Donetsk: 1-2
Manchester City - Napoli: 2-1
G GRUBU
Monaco - Beşiktaş: 1-2
RB Leipzig - Porto: 3-2
H GRUBU
Real Madrid - Tottenham: 1-1
APOEL - Borussia Dortmund: 1-1

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