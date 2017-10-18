Şampiyonlar Ligi'nde günün maçları tamamlandı

G Grubu\'nda Beşiktaş, Monaco\'yu; Leipzig, Porto\'yu tek farkla geçti

E Grubu\'nda gol düellosu

İSTANBUL, (DHA)

UEFA Şampiyonlar Ligi\'nde günün maçları sonuçlandı.

Temsilcimiz Beşiktaş, G Grubu 3\'üncü maçında deplasmanda Monaco\'yu 2-1 mağlup ederken, G Grubu\'nun bir diğer maçında RB Leipzig, Porto\'yu 3-2 yendi.

E Grubu\'nda oynanan 2 mücadelede ise tam 13 gol çıktı. Liverpool, deplasmanda Maribor\'u 7-0 mağlup ederken, Spartak Moskova kendi sahasında Sevilla\'yı 5-1\'lik skorla geçti.

Günün sonuçları şu şekilde:

E GRUBU

Maribor - Liverpool: 0-7

Spartak Moskova - Sevilla: 5-1

F GRUBU

Feyenoord - Shakhtar Donetsk: 1-2

Manchester City - Napoli: 2-1

G GRUBU

Monaco - Beşiktaş: 1-2

RB Leipzig - Porto: 3-2

H GRUBU

Real Madrid - Tottenham: 1-1

APOEL - Borussia Dortmund: 1-1