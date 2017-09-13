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Spor

Şampiyonlar Ligi'nde günün maçları tamamlandı

İSTANBUL, (DHA) - UEFA Şampiyonlar Ligi A, B, C ve D gruplarında ilk hafta maçları sonuçlandı

13 Eylül 2017 02:39

İSTANBUL, (DHA) - UEFA Şampiyonlar Ligi A, B, C ve D gruplarında ilk hafta maçları sonuçlandı.
Azerbaycan temsilcisi Karabağ, C Grubu mücadelesinde son İngiltere Premier Lig Şampiyonu Chelsea\'ye 6-0 mağlup olurken, gecenin dev maçında Barcelona, Juventus\'u 3-0 geçti.
Şampiyonlar Ligi\'nde günün sonuçları şu şekilde:
A GRUBU
Benfica - CSKA Moskova: 1-2
Manchester United - Basel: 3-0 
B GRUBU
Bayern Münih - Anderlecht: 3-0
Celtic - Paris Saint-Germain: 0-5
C GRUBU 
Chelsea - Karabağ: 6-0
Roma - Atletico Madrid: 0-0
D GRUBU
Barcelona - Juventus: 3-0
Olympiakos - Sporting Lisbon: 2-3

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