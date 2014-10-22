Şampiyonlar Ligi'nde gollü gece

Şampiyonlar Ligi'nde 21 Ekim Salı günü oynanan maçlarda adeta gol yağmuru yaşandı. Bayern Münih ve Shakhtar Donetsk, rakiplerine 7 gol atarken, Chelsea, Drogba'nın gol attığı karşılaşmada Maribor'u 6-0 mağlup etti.
spordasondakika.com'un haberine göre, Şampiyonlar Ligi'nde 21 Ekim Salı günü oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
E Grubu:
CSKA Moscova- Manchester City: 2 - 2
Roma-Bayern Münih: 1 - 7
F Grubu:
APOEL Nicosia-Paris Saint Germain: 0-1
Barcelona-Ajax: 3 - 1
G Grubu:
Chelsea-Maribor: 6 - 0
Schalke 04-Sporting Lizbon: 4-3
H Grubu:
BATE Borisov-Shakhtar Donetsk: 0 - 7
Porto-Athletic Bilbao: 2-1