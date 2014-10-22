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Spor

Şampiyonlar Ligi'nde gollü gece

Şampiyonlar Ligi'nde 4 grupta oynanan toplam 8 karşılaşmada toplam 40 gol atıldı

22 Ekim 2014 10:05

Şampiyonlar Ligi'nde 21 Ekim Salı günü oynanan maçlarda adeta gol yağmuru yaşandı. Bayern Münih ve Shakhtar Donetsk, rakiplerine 7 gol atarken, Chelsea, Drogba'nın gol attığı karşılaşmada Maribor'u 6-0 mağlup etti.

spordasondakika.com'un haberine göre, Şampiyonlar Ligi'nde 21 Ekim Salı günü oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle: 

E Grubu:

CSKA Moscova- Manchester City: 2 - 2
Roma-Bayern Münih: 1 - 7

F Grubu: 

APOEL Nicosia-Paris Saint Germain: 0-1
Barcelona-Ajax: 3 - 1

G Grubu: 

Chelsea-Maribor: 6 - 0
Schalke 04-Sporting Lizbon: 4-3

H Grubu: 

BATE Borisov-Shakhtar Donetsk: 0 - 7
Porto-Athletic Bilbao: 2-1

 

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