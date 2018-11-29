T24 LogoT24 Logo
Spor

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Son maçlar öncesinde 5 takım daha Şampiyonlar Ligi'nde üst tura yükselmeyi garantiledi

29 Kasım 2018 05:11

UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta heyecanı A, B, C ve D gruplarında oynanan 8 maçla sona erdi.

Gecenin en önemli maçında C Grubu’nda Paris Saint Germain sahasında ağırladığı Liverpool’u 2-1 yenerek gruptaki üst tura yükselme mücadelesini son haftaya taşıdı.

B Grubu’nda ise PSV Eindhoven’ı 2-1’le geçen Barcelona bir üst tura yükselmeyi garantilerken Inter’i sahasında 1-0 yenen Tottenham, umutlarını gruptaki son maça bıraktı.

İşte Devler Ligi’nde gecenin toplu sonuçları;

A GRUBU

Atletico Madrid 2-0 Monaco

Borussia Dortmund 0-0 Club Brugge

B GRUBU

PSV Eindhoven 1-2 Barcelona

Tottenham 1-0 Inter

C GRUBU

Napoli 3-1 Kızılyıldız

Paris Saint Germain 2-1 Liverpool

D GRUBU

Lokomotiv Moskova 2-0 Galatasaray

Porto 3-1 Schalke 04

 

ETİKETLER

uefaşampiyonlar ligimaçfutbolsonuçAtletico MadridMonacoTottenhamliverpoolportonapoli
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24