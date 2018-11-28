Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçları E, F, G ve H gruplarında oynanan maçlarla devam etti. Birçok takım gruptan çıkmayı garantilerken Manchester United kendi evinde 90+1'de bulduğu golle galip geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta heyecanı Salı gecesi oynanan 8 maçla devam etti.

Saat 20:55’te start alan iki mücadelede CSKA Moskova sahasında Viktoria Plzen’e 2-1 yenilirken Yunanistan’da oynanan maçta Ajax , AEK’yı 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Milli yıldız Cengiz Ünder’in formasını giydiğini Roma evinde Real Madrid’e 2-0 yenildi. Maçta ilk yarının sonlarında Cengiz Ünder'in kaçırdığı gol izleyenleri şaşkına çevirdi. Manchester United ise sahasında ağırladığı Young Boys’u 90+1’de gelen golle 1-0 yendi.

Tamamlanan maçlarında ardından E Grubu’nda Bayern Münih ve Ajax, F Grubu’nda Manchester City, G Grubu’nda Real Madrid ve Roma, H Grubu’nda ise Juventus ve Manchester United bir üst tura yükselmeyi garantilemiş oldu.

İşte Şampiyonlar Ligi’nde toplu sonuçlar

E GRUBU

AEK Atina 0-2 Ajax (Tadic 68′ pen., 72′)

Bayern Münih 5-1 Benfica (Robben 13′, 30′, Lewandowski 36′ 51′, Gedson 46′, Ribery 77′)

F GRUBU

Hoffenheim 2-3 Shakhtar Donetsk (Ismaily 14′, Taison 15′, 90+3′, Kramaric 17′, Zuber 40′)

Lyon 2-2 Manchester City (Cornet 55′, 81′, Laporte 63′, Aguero 83′)

G GRUBU

CSKA Moskova 1-2 Viktoria Plzen (Nikola Vlasic 10′ pen., Prochazka 56′, Lukas Hejda 81′)

Roma 0-2 Real Madrid (Bale 47′ Vazquez 59′)

H GRUBU

Juventus 1-0 Valencia (Mandzukic 59′)

Manchester United 1-0 Youngs Boys (Fellaini 90+1)