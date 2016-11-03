Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı sona erdi.
Gecenin en farklı skorunu 10 kişi kalan Dinamo Zagreb'i 4-0 yenen UEFA Avrupa Ligi şampiyonluklarının gediklisi Sevilla aldı.
CSKA Moskova'yı 3-0 yenen Monaco alırken, Fransız temsilcisinde iki golü Radamel Falcao kaydetti.
H Grubu'nda Juventus Lyon'la 1-1 berabere kalırken, Gianluigi Buffon, Şampiyonlar Ligi kariyerinde 100. kez forma giydi.
İşte 2 Kasım Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maçlar ve sonuçlar:
E GRUBU
Monaco - CSKA Moskova: 3 - 0 (Goller: Germain, Falcao 2)
Tottenham - Bayer Leverkusen: 0 - 1 (Gol: Kampl)
F GRUBU
Legia Varşova - Real Madrid: 3 - 3 (Goller: Ofoe, Radovic, Moulin - Bale, Benzema, Kovacic)
B.Dortmund - Sporting Lizbon: 1 - 0 (Gol: Adrian Ramos)
G GRUBU
FC Copenhag - Leicester: 0 - 0
Porto - Club Brugge: 1 - 0 (Gol: Andre Silva)
H GRUBU
Juventus - Lyon: 1 - 1 (Goller: Higuain - Tolisso)
Sevilla - Dinamo Zagreb: 4 - 0 (Goller: Vietto, Escudero, N'Zonzi, Ben Yedder)