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Spor

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta maçları 4 grupta oynanan sekiz karşılaşma ile sona erdi

03 Kasım 2016 03:37

Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı sona erdi.

Gecenin en farklı skorunu 10 kişi kalan Dinamo Zagreb'i 4-0 yenen UEFA Avrupa Ligi şampiyonluklarının gediklisi Sevilla aldı.

CSKA Moskova'yı 3-0 yenen Monaco alırken, Fransız temsilcisinde iki golü Radamel Falcao kaydetti. 

H Grubu'nda Juventus Lyon'la 1-1 berabere kalırken, Gianluigi Buffon, Şampiyonlar Ligi kariyerinde 100. kez forma giydi.

İşte 2 Kasım Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maçlar ve sonuçlar:

 

E GRUBU

 

Monaco - CSKA Moskova: 3 - 0 (Goller: Germain, Falcao 2)

Tottenham - Bayer Leverkusen: 0 - 1 (Gol: Kampl)

F GRUBU

 

Legia Varşova - Real Madrid: 3 - 3 (Goller:  Ofoe, Radovic, Moulin - Bale, Benzema, Kovacic)

B.Dortmund - Sporting Lizbon: 1 - 0 (Gol: Adrian Ramos)

G GRUBU

 

FC Copenhag - Leicester: 0 - 0

Porto - Club Brugge: 1 - 0 (Gol: Andre Silva)

H GRUBU

 

Juventus - Lyon: 1 - 1 (Goller: Higuain - Tolisso)

Sevilla - Dinamo Zagreb: 4 - 0 (Goller: Vietto, Escudero, N'Zonzi, Ben Yedder)

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