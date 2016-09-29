Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Şampiyonlar Ligi'nde 2.hafta dün gece A, B, C ve D gruplarında oynanan 8 karşılaşmayla sona erdi.

Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi Beşiktaş Ukrayna Temsilcisi Dinomo Kiev karşısında 1-0 öne geçmesine rağmen 65. dakikada yediği golle karşılaşmadan 1 puan çıkardı. Beşiktaş'ın diğer rakiplerinden Napoli, Benfica'yı kendisi sahasında 0. dakikada Marek Hamsik'in, 51. ve 58. dakikalarda Dries Mertens ve 54. dakikada penaltıdan Arkadiusz Milik'in golleriyle 4-2 yenerek 6 puanla grup liderliğine oturdu.





Arda attı Barcelona kazandı





Borussia Mönchengladbach deplasmanına giden Barcelona, 34. dakikada Thorgan Hazard'ın attığı golle ilk yarıyı 1-0 geride kapattı.

Maçın 60. dakikasında Ivan Rakitic'in yerine oyuna giren milli futbolcu Arda Turan, 65. dakikada Barcelona'nun ilk golünü attı. Arda oyuna girdikten sonra ataklarını artıran İspanyol ekibi, 74. dakikada Gerard Pique'nin ayağından bulduğu golle geriden geldiği maçı 2-1 kazandı.

Britanyalılar yenişemedi





C Grubu'ndaki diğer maçta ise İngiltere temsilcisi Manchester City, Josep Guardiola yönetiminde ilk kez galip gelemedi ve kalesinde birden fazla gol gördü.



İskoç ekibi Celtic, evinde ağırladığı Manchester City ile 3-3 berabere kaldı. Celtic, 3. ve 47. dakikalarda genç oyuncusu Moussa Dembele ve 20. dakikada Raheem Sterling'in kendi kalesine attığı ile 3 gol bulurken, Manchester City'nin golleri 12. dakikada Fernandinho, 28. dakikada Sterling ve 55. dakikada Nolito'dan geldi. Bu sonuçla Guardiolalı Manchester City sezon başından itibaren oynadığı 10 resmi maçın ardından ilk defa galip gelemedi.





Atletico evinde Alman devi Münih'i mağlup etti





Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Alman ekibi Bayern Münih'i eleyen İspanyol takımı Atletico Madrid, D Grubu'ndaki maçta yine galip gelmeyi başardı.



Atletico Madrid, evinde ağırladığı Bayern Münih'i 35. dakikada Yannick Carrasco'nun attığı golle 1-0 mağlup etti. Ayrıca ev sahibi ekip, 84. dakikada Antoine Griezmann'ın ayağından bir de penaltı kaçırdı.



Bayern Münih, İtalyan teknik direktörü Carlo Ancelotti yönetiminde bu sezonki 8 resmi maçın ardından ilk kez yenildi.



Tümü TSİ 21.45'de başlayan ilk maçların sonuçları ve gruplarda oluşan puan durumu şöyle:



A Grubu:



Arsenal (İngiltere) - Basel (İsviçre): 2-0



Ludogorets (Bulgaristan) - Paris Saint-Germain (Fransa): 1-3



B Grubu:



Beşiktaş (Türkiye) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 1-1



Napoli (İtalya) - Benfica (Portekiz): 4-2



C Grubu:



Borussia Mönchengladbach (Almanya) - Barcelona (İspanya): 1-2



Celtic (İskoçya) - Manchester City (İngiltere): 3-3



D Grubu:



Atletico Madrid (İspanya) - Bayern Münih (Almanya): 1-0



Rostov (Rusya) - PSV Eindhoven (Hollanda): 2-2