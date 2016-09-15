Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Şampiyonlar Ligi'nde C, E, F, G ve H gruplarında toplan 9 maç oynandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2015-2016 sezonunun şampiyonu İspanya temsilcisi Real Madrid, evinde oynadığı maçta Portekiz'in Sporting Lizbon takımını son dakikalarda bulduğu gollerle 2-1 mağlup etti.

İlk yarısı 0-0 beraberlikle biten karşılaşmanın 47. dakikasında Sporting Lizbon, Bruno Cesar'ın attığı golle 1-0 öne geçti. 89. dakikada Cristiano Ronaldo frikikten, 90+4. dakikada ise Alvaro Morata kafayla topu filelere göndererek, Real Madrid'e 3 puanı getirdi.

Şampiyonlar Ligi 1. Tur C Grubu'nda Manchester City, kendi sahasında Mönchengladbach'ı 4-0 yendi. Manchester City'nin gollerini 9., 28. ve 77. dakikalarda Sergio Agüero atarken 4. golü Kelechi Iheanacho attı.

Borussia Dortmund, deplasmanda Legia Varşova'yı 6-0 yendi. Gecenin en farklı skoruna imza atan Dortmund'da 7. dakikada Mario Götze, 15. dakikada Sokratis, 17. dakikada Marc Bartra, 54. dakikada Raphael Guerreiro, 76. dakikada Gonzalo Castro ve 87. dakikada Pierre Aubameyang attı. Temsilcimiz Emre Mor 75. dakikada oyuna dahil oldu.

Şampiyonlar Ligi 1. Tur H Grubu'nda Juventus kendi sahasında Sevilla ile karşılaştı. Karşılaşma golsüz beraberlikle sona erdi.

Geçen sezon İngiltere Premier Lig'de ilk şampiyonluğunu yaşayan Leicester City, tarihinde ilk kez katılmaya hak kazandığı UEFA Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı.

G Grubu'nda oynanan maçta, deplasmanda Belçika ekibi Club Brugge karşısında 5. dakikada Marc Albrighton'un golüyle öne geçen Leicester City, 29. dakikada Riyad Mahrez'in frikikten rakip fileleri havalandırmasıyla skoru 2-0 yaptı. Mahrez, 61. dakikada penaltıdan bir gol daha atarak takımının 3-0'lık galibiyetinde büyük rol oynadı. Bu sonuçla İngiliz ekibi, şampiyonlar ligine 3 puanla 'merhaba' dedi.

Şampiyonlar Ligi 1. Tur E Grubu'nda Leverkusen ile CSKA Moskova 2-2 berabere kaldı. 15. dakikaya gelindiğinde Admir Mehmedi ve Hakan Çalhanoğlu'nun golleriyle 2-0 öne geçen Leverkusen, 36. dakiakda Dzagoev ve 38. dakikada Eremenko'nun gollerine engel olamadı ve sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Şampiyonlar Ligi 1. Tur G Grubu'nda Porto ile Kopenhag karşı karşıya geldi. 13. dakikada Otavio'nun golüyle 1-0 öne geçem Porto, 52. dakikada Cornelius'un golüne engel olamadı ve Kopenhag ile 1-1 berabere kaldı.

Şampiyonlar Ligi 1. Tur E Grubu'nda Tottenham ile Monaco karşı karşıya geldi. Monaco deplasmanda Tottenham'ı 2-1 yendi. Monaco 15. dakikada Bernardo Silva ve 31. dakikada Lemar'ın golleriyle 2-0 öne geçti. Tottenham 46. dakikada Alderweireld ile frkı 1'e indirmesine rağmen sahadan 2-1 yengiyle ayrıldı.

Şampiyonlar Ligi 1. Tur H Grubu'nda Lyon kendi sahasında Dinamo Zagreb'i 3-0 yendi.