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Spor

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Devler Ligi'nde gecenin en büyük sürprizini Londra deplasmanında Arsenal'i 3-2 mağlup eden Olympiakos gerçekleştirdi

30 Eylül 2015 02:25

Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta maçları 4 grupta oynanan 8 karşılaşma ile başladı.

E, F, G ve H gruplarında oynanan 8 maçta en farklı skoru Dinamo Zagreb'i 5-0 mağlup eden Bayern Münih elde etti.

F Grubu'ndaki diğer bir maçta ise Olympiakos, deplasmanda Arsenal'i 3-2 yendi ve gecenin en büyük sürprizine imza attı.

İngiliz ekibi, gruptaki ilk maçında da Dinamo Zagrep'e 2-1 mağlup olmuştu.

F Grubu'nda Bayern Münih, Dinamo Zagreb'i 5 - 0'lık farklı skorla geçerken, formda oyuncu Robert Lewandowski'den 3 gol geldi.

 

Barcelona son 10 dakikada güldü

 

E Grubu mücadelesinde milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Bayer Leverkusen, deplasmanda güçlü rakibi Barcelona'ya 2 - 1 mağlup oldu. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Çalhanoğlu, takımının 22. dakikada Kyriakos Papadopoulos ile bulduğu golün asistini yaptı.

Barcelona'ya 3 puanı getiren golleri ise 80. dakikada Sergi Roberto ve 82. dakikada Luis Suarez kaydetti.

Gruptaki diğer maçta BATE Borisov, Roma'yı 3-2 yendi.

G Grubu'nda Porto, Chelsea'yi 2-1 mağlup ederken, Dinamo Kiev ise deplasmanda İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'i Yarmolenko ve Moraes'in golleriyle 2-0 yendi.

H Grubu'nda Zenit, Gent'i 2-1 yenerken, Lyon, Valencia'ya Feghouli'nin harika golüyle 1-0 mağlup oldu.

 

 

 

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