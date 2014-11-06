Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, E, F, G ve H gruplarında 4. hafta maçları tamamlandı.



Bayern Münih, Paris Saint-Germain, Barcelona ve Porto gruptan çıkmayı garantileyen takımlar oldu.

Messi bir gol daha atarsa rekorun sahibi olacak

Ajax karşılaşmasında 2 gol atan Barcelona'nın Arjantinli oyuncusu Lionel Messi 71 gole ulaşarak, bir dönem Real Madrid'de forma giyen Raul Gonzalez'in Avrupa kupalarındaki 71 gollük rekorunu egale etmeyi başardı.

Bayern Münih-Roma maçını Türk hakem Cüneyt Çakır yönetti. Çakır maçta sadece bir kez sarı kartına başvurdu.

Drogba, Devler Ligi'nde 'dalya' dedi

Chelsea'da forma giyen eski Galatasaraylı futbolcu Didier Drogba, Avrupa kariyerindeki 100. maçına çıktı.

Galatasaray formasıyla 12, Marsilya ile 8 kez UEFA Şampiyonlar Ligi maçına çıkan Drogba, Chelsea ile 72. kez bu kupada mücadele etti. Golcü oyuncu Marsilya ile 8 kez de UEFA Avrupa Ligi'nde forma giydi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde alınan sonuçlar ve puan durumları ise şöyle:

E Grubu

Manchester City-CSKA Moskova: 1-2

Bayern Münih-Roma: 2-0

TAKIMLAR O G B M A Y P

1-Bayern Münih 4 4 0 0 11 1 12

2-Roma 4 1 1 2 7 11 4

3-CSKA Moskova 4 1 1 2 5 9 4

4-Manchester City 4 0 2 2 4 6 2



F Grubu

Paris Saint-Germain-APOEL: 1-0

Ajax-Barcelona: 0-2

TAKIMLAR O G B M A Y P

1-PSG 4 3 1 0 6 3 10

2-Barcelona 4 3 0 1 8 4 9

3-Ajax 4 0 2 2 3 7 2

4-APOEL 4 0 1 3 1 4 1



G Grubu

Sporting Lizbon-Schalke 04: 4-2

Maribor-Chelsea: 1-1

TAKIMLAR O G B M A Y P

1-Chelsea 4 2 2 0 9 2 8

2-Schalke 04 4 1 2 1 8 9 5

3-Sporting Lizbon 4 1 1 2 8 8 4

4-Maribor 4 0 3 1 3 9 3



H Grubu

Shakhtar Donetsk-BATE Borisov: 5-0

Athletic Bilbao-Porto: 0-2

TAKIMLAR O G B M A Y P

1-Porto 4 3 1 0 12 3 10

2-Shakhtar Donetsk 4 2 2 0 14 2 8

3-BATE Borisov 4 1 0 3 2 19 3

4-Athletic Bilbao 4 0 1 3 2 6 1