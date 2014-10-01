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Spor

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplardaki 2. maçlar başladı. 8 karşılaşmada toplam 20 gol atıldı

01 Ekim 2014 11:26

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftası dün gece oynanan maçlarla başladı. İlk maçta Bayern Münih, deplasmanda Cska Moskova'yı 1-0'lık skorla yendi. Barcelona, PSG deplasmanında Fransızlara yenildi, Lucescu'nun takımıShakhtar Donetsk ise 89 ve 91. dakikalarda yediği gollerle Porto'yla 2-2 berabere kaldı.

Maçlar şu şekilde tamamlandı:

Cska Moskova 0-1 Bayern Münih

Manchester City 1-1 Roma

APOEL 1-1 Ajax

Paris Saint-Germain 3-2 Barcelona

Schalke 1-1 Maribor

Sporting Lizbon 0-1 Chelsea

BATE 2-1 Athletic Bilbao

Shakhtar Donetsk 2-2 Porto

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