Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftası dün gece oynanan maçlarla başladı. İlk maçta Bayern Münih, deplasmanda Cska Moskova'yı 1-0'lık skorla yendi. Barcelona, PSG deplasmanında Fransızlara yenildi, Lucescu'nun takımıShakhtar Donetsk ise 89 ve 91. dakikalarda yediği gollerle Porto'yla 2-2 berabere kaldı.
Maçlar şu şekilde tamamlandı:
Cska Moskova 0-1 Bayern Münih
Manchester City 1-1 Roma
APOEL 1-1 Ajax
Paris Saint-Germain 3-2 Barcelona
Schalke 1-1 Maribor
Sporting Lizbon 0-1 Chelsea
BATE 2-1 Athletic Bilbao
Shakhtar Donetsk 2-2 Porto