T24 LogoT24 Logo
Spor

Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı: Real Madrid-Juventus

Real üst üste 4 yıldır Atletico'ya üstünlük sağlıyor

11 Mayıs 2017 03:21

Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'un finaldeki rakibi Real Madrid oldu.

Real Madrid, geçen hafta 3-0 kazandığı karşılaşmanın rövanşında Atletico Madrid'e 2-1 yenilmesine karşın tur atladı.

Sezon sonunda veda edeceği Vicente Calderon Stadı'nda oynanan Madrid derbisine çok hızlı başlayan Atletico, 12. dakikada Niguez ve 16. dakikada Griezmann'ın penaltıdan attığı goller ile 2-0 öne geçti.

Real Madrid, 42. dakikada Isco'nun golleriyle rahatladı, kalan dakikalarda başka gol olmayınca finale çıktı.

Real üst üste 4 yıldır Atletico'ya üstünlük sağlıyor

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 4 yıldır Atletico Madrid'i eliyor.

Tarihinde 11 Avrupa şampiyonluğu bulunan Real Madrid, ezeli rakiplerinden Atletico Madrid'e bu kupada 2014 ve 2016'da finalde, 2015'te de ise çeyrek finalde üstünlük sağlamıştı.

Real Madrid 1992'den bu yana Şampiyonlar Ligi adıyla oynanan kupayı bu dönemde üst üste kazanan ilk takım olmak istiyor.

Şampiyonlar Ligi'nin finalinde Real Madrid ile Juventus 3 Haziran Cumartesi günü Galler'in en büyük kenti Cardiff'de karşı karşıya gelecek.

ETİKETLER

Real MadridJuventusşampiyonlar ligi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24