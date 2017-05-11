Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı: Real Madrid-Juventus

Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'un finaldeki rakibi Real Madrid oldu.

Real Madrid, geçen hafta 3-0 kazandığı karşılaşmanın rövanşında Atletico Madrid'e 2-1 yenilmesine karşın tur atladı.

Sezon sonunda veda edeceği Vicente Calderon Stadı'nda oynanan Madrid derbisine çok hızlı başlayan Atletico, 12. dakikada Niguez ve 16. dakikada Griezmann'ın penaltıdan attığı goller ile 2-0 öne geçti.

Real Madrid, 42. dakikada Isco'nun golleriyle rahatladı, kalan dakikalarda başka gol olmayınca finale çıktı.

Real üst üste 4 yıldır Atletico'ya üstünlük sağlıyor

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 4 yıldır Atletico Madrid'i eliyor.

Tarihinde 11 Avrupa şampiyonluğu bulunan Real Madrid, ezeli rakiplerinden Atletico Madrid'e bu kupada 2014 ve 2016'da finalde, 2015'te de ise çeyrek finalde üstünlük sağlamıştı.

Real Madrid 1992'den bu yana Şampiyonlar Ligi adıyla oynanan kupayı bu dönemde üst üste kazanan ilk takım olmak istiyor.

Şampiyonlar Ligi'nin finalinde Real Madrid ile Juventus 3 Haziran Cumartesi günü Galler'in en büyük kenti Cardiff'de karşı karşıya gelecek.