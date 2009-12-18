Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu

T24 - Avrupa futbolunun patronu UEFA'nın Nyon'daki merkezinde gerçekleşen kura çekimiyle Şampiyonlar Ligi'ndeki eşleşmeler belli oldu. Kura çekimine İngiliz-İtalyan kapışması damga vurdu.



NTV'nin haberine göre Şampiyonlar Ligi'nde merakla beklenen kura çekimi Nyon'da gerçekleşti. Gruplardan çıkmayı başaran 16 devin eşleştiği kura çekiminde, kurallar gereği aynı ülke takımlarının karşılaşması engellendi.



İspanya ve Real Madrid'in efsane isimlerinden Emilio Butragueno'nun kura çekimine yardımcı olduğu bu özel günde eşleşmeler şu şekilde oluştu:



Şampiyonalr Ligi 2. tur eşleşmeleri



Stuttgart - Barcelona

Olympiakos - Bordeaux

Inter - Chelsea

Bayern Münih - Fiorentina

CSKA Moskova - Sevilla

Lyon - Real Madrid

Porto - Arsenal

Milan - Manchester United



Madrid'e giden yol



Diğer grup liderleri gibi Barça da eşleşmesinin ikinci ayağında evinde olacak ve Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez bu kupayı peş peşe kazanan ilk takım olarak unvanını korumaya çalışacak. 22 Mayıs'taki finalde kendi evinde yani Santiago Bernabéu'da sahaya çıkmak isteyen Real Madrid ise bu yolculuğa Karim Benzema'nın eski takımı Lyon ile devam edecek.



İngiliz-İtalyan kapışması



Tartışmasız bir şekilde bu kura çekimine damga vuran İngiliz-İtalyan kapışması ve Mourinho'nun durumu oldu. Jose Mourinho takımı Chelsea'nin Inter ile eşleşmesi sonucunda, Chelsea'ye rakip takımın hocası olarak geri dönme fırsatı yakaladı. Chelsea'yi Milan'ın eski çalıştırıcılarından Carlo Ancelotti'nin çalıştırması da bu eşleşmeye ayrı bir değer kattı. Bu arada Milan da bir İngiliz deviyle eşleşirken kura çekimi sonrasında karşısında Manchester United'ı buldu. Milan, 2006-2007'de Şampiyonlar Ligi şampiyonu olduğu sezonda ManU'yu yarı finalde elemişti.



Bu sezon bir ilk yaşanacak



Madrid'deki finale giden yolda Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon bir ilk yaşanacak. Son 16'daki fikstür 4 haftaya bölünecek. İki ilk tur maçları 16-17 Şubat'ta ve kalan iki maç da 23-24 Şubat'ta oynanacak. İkinci maçlar ise 9-10 ve 16-17 Mart'ta oynanacak.



Kim nereden geldi?



Bordeaux (A Grubu), Manchester United (B Grubu), Real Madrid (C Grubu), Chelsea (D Grubu), Fiorentina (E Grubu), Barcelona (F Grubu), Sevilla (G Grubu) ve Arsenal (H Grubu) ekipleri gruplardan lider olarak çıkmayı başaran ekiplerdi.



Bayern Münih (A Grubu), CSKA Moskova (B Grubu), Milan (C Grubu), Porto (D Grubu), Lyon (E Grubu), Inter (F Grubu), Stuttgart (G Grubu) ve Olympiakos (H Grubu) ekipleri de gruplardan ikinci olarak çıkmayı başarmıştı.

