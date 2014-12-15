Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu

Galatasaray'ın elenmesiyle Türk temsilcisinin kalmadığı Devler Ligi'nde ikinci tur kura çekimi yapıldı!
Şampiyonlar Ligi'nde ikinci tur eşleşmeleri belli oldu!
PSG-Chelsea
Manchester City-Barcelona
Bayer Leverkusen-Atletico Madrid
Juventus-Borussia Dortmund
Schalke-Real Madrid
Shakhtar Donetsk-Bayern Münih
Arsenal-Monaco
Basel-Porto
Şampiyonlar Ligi ikinci tur ilk maçları, 17-18 Şubat, rövanşları 24-25 Şubat tarihlerinde oynanacak. Seri başı takımlar ilk maçta deplasmanda, rövanşta kendi evinde olacak.