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Spor

Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu

Şampiyonlar Ligi ikinci tur ilk maçları, 17-18 Şubat, rövanşları 24-25 Şubat tarihlerinde oynanacak

15 Aralık 2014 15:22

Galatasaray'ın elenmesiyle Türk temsilcisinin kalmadığı Devler Ligi'nde ikinci tur kura çekimi yapıldı!

Şampiyonlar Ligi'nde ikinci tur eşleşmeleri belli oldu! 
  
PSG-Chelsea
Manchester City-Barcelona
Bayer Leverkusen-Atletico Madrid
Juventus-Borussia Dortmund
Schalke-Real Madrid
Shakhtar Donetsk-Bayern Münih
Arsenal-Monaco
Basel-Porto 
    
Şampiyonlar Ligi ikinci tur ilk maçları, 17-18 Şubat, rövanşları 24-25 Şubat tarihlerinde oynanacak. Seri başı takımlar ilk maçta deplasmanda, rövanşta kendi evinde olacak.

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