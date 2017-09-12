Şampiyonlar Ligi'nde 'dev' düello

Avrupa futbolunun kulüpler bazında en üst seviyesi olan Şampiyonlar Ligi'nin 2017-18 sezonunun ilk haftasında Barcelona, İtalyan devi Juventus'u ağırlıyor. Geçen sezon çeyrek finalde Juventus'a 3-0 ve 0-0'lık skorlarla elenen Barcelona için rövanş niteliği taşıyan karşılaşma TSİ 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak.

D Grubu ilk hafta maçında Barcelona, Juventus'u ağırlayacak. Bu akşam Nou Camp'ta oynanacak dev maçta Sloven hakem Damir Skomina düdük çalacak.

Türkiye'den Şampiyonlar Ligi'ne katılan tek takım olan Beşiktaş, yarın Portekiz deplasmanında Porto'nun rakibi olacak. G Grubu'nda mücadele eden siyah-beyazlılar, ilk karşılaşmada Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar'ın cezasından faydalanarak avantajlı bir skor elde etmeye çalışacak.

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezondaki ilk karşılaşması yarın (çarşamba) TSİ 21.45'te başlayacak ve Tivibu Spor'dan yayınlanacak.

Şampiyonlar Ligi'nde 1. haftanın diğer maçları şöyle:

Olympiakos (Yunanistan) - Sporting Lizbon (Portekiz)

Barcelona (İspanya) - Juventus (İtalya)

Roma (İtalya) - Atletico Madrid (İspanya)

Chelsea (İngiltere) - Karabağ (Azerbaycan)

Celtic (İskoçya) - Paris Saint-Germain (Fransa)

Bayern Münih (Almanya) - Anderlecht (Belçika)

Manchester United (İngiltere) - Basel (İsviçre)

Benfica (Portekiz) - CSKA Moskova (Rusya)

13 Eylül Çarşamba:

Tottenham (İngiltere) - Borussia Dortmund (Almanya)

Real Madrid (İspanya) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)

Porto (Portekiz) - Beşiktaş

Leipzig (Almanya) - Monaco (Fransa)

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Napoli (İtalya)

Feyenoord (Hollanda) - Manchester City (İngiltere)

Liverpool (İngiltere) - Sevilla (İspanya)

Maribor (Slovenya) - Spartak Moskova (Rusya)