T24 LogoT24 Logo
Spor

Şampiyonlar Ligi'nde 'dev' düello

Karşılaşma, Türkiye üzerinden şifresiz olarak izlenebilecek

12 Eylül 2017 15:12

Avrupa futbolunun kulüpler bazında en üst seviyesi olan Şampiyonlar Ligi'nin 2017-18 sezonunun ilk haftasında Barcelona, İtalyan devi Juventus'u ağırlıyor. Geçen sezon çeyrek finalde Juventus'a 3-0 ve 0-0'lık skorlarla elenen Barcelona için rövanş niteliği taşıyan karşılaşma TSİ 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak.

D Grubu ilk hafta maçında Barcelona, Juventus'u ağırlayacak. Bu akşam Nou Camp'ta oynanacak dev maçta Sloven hakem Damir Skomina düdük çalacak.

Türkiye'den Şampiyonlar Ligi'ne katılan tek takım olan Beşiktaş, yarın Portekiz deplasmanında Porto'nun rakibi olacak. G Grubu'nda mücadele eden siyah-beyazlılar, ilk karşılaşmada Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar'ın cezasından faydalanarak avantajlı bir skor elde etmeye çalışacak.

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezondaki ilk karşılaşması yarın (çarşamba) TSİ 21.45'te başlayacak ve Tivibu Spor'dan yayınlanacak.

Şampiyonlar Ligi'nde 1. haftanın diğer maçları şöyle:

Olympiakos (Yunanistan) - Sporting Lizbon (Portekiz)

Barcelona (İspanya) - Juventus (İtalya)

Roma (İtalya) - Atletico Madrid (İspanya)

Chelsea (İngiltere) - Karabağ (Azerbaycan)

Celtic (İskoçya) - Paris Saint-Germain (Fransa)

Bayern Münih (Almanya) - Anderlecht (Belçika)

Manchester United (İngiltere) - Basel (İsviçre)

Benfica (Portekiz) - CSKA Moskova (Rusya)

13 Eylül Çarşamba:

Tottenham (İngiltere) - Borussia Dortmund (Almanya)

Real Madrid (İspanya) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)

Porto (Portekiz) - Beşiktaş

Leipzig (Almanya) - Monaco (Fransa)

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Napoli (İtalya)

Feyenoord (Hollanda) - Manchester City (İngiltere)

Liverpool (İngiltere) - Sevilla (İspanya)

Maribor (Slovenya) - Spartak Moskova (Rusya)

ETİKETLER

BarcelonaJuventushangi kanaldasaat kaçtaşifrelimitrt 1izlecanlı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24