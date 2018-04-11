Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finaller sona eriyor; işte dev maçlar

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yarı finalistler belli oluyor.

10 Nisan Salı akşamı oynanan Roma-Barcelona ve Manchester City-Liverpool maçları sonunda Roma ve Liverpool, yarı finale yükselen takımlar olmuştu.

Real Madrid-Juventus maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Real Madrid, İspanya’da İtalyan devi Juventus’u ağırlayacak.

İtalya'da oynanan ilk mücadeleyi Real Madrid 3-0 gibi farklı bir skorla kazanarak, tur için büyük avantaj yakalamıştı.

11 Nisan Çarşamba günü Santiago Bernabeu'da oynanacak Real Madrid - Juventus rövanş maçı TSİ 21.45'te başlayacak. Tivibuspor 2 ekranlarından şifreli olarak yayınlanacak.

İlk mücadeleyi 3-0 farkla alan Real Madrid, tur için büyük avantaj yakaladı, 3 farklı skorla Real Madrid’i yenmesi gereken Juventus için ise zorlu bir mücadele olacak.

Bayern Münih-Sevilla maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Bayern Münih deplasmanda Sevilla'yı 2-1 mağlup etti. Çeyrek final ilk maçında İspanyol ekibi Sevilla, Alman temsilcisi Bayern Münih'i, Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda konuk etti. Sevilla, 32. dakikada Pablo Sarabia'nın attığı golle 1-0 öne geçse de Bayern Münih 37. dakikada Jesus Navas'ın kendi kalesine attığı golle 1-1'lik beraberliği yakaladı. İlk yarı bu skorla tamamlandı.



İkinci yarıda etkili olan Bayern Münih, 68. dakikada Thiago Alcantara'nın attığı golle mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Beşiktaş'ı eleyerek çeyrek finale yükselen Bayern Münih, bu sonuçla yarı finale çıkma adına avantaj yakaladı.

Bayern Münih, çeyrek final ikinci maçında Sevilla'yı ağırlıyor. 11 Nisan Çarşamba günü TSİ 21.45'te başlayacak olan Bayern Münih - Sevilla karşılaşması, Tivibu Spor 3 kanalından naklen yayınlanacak.