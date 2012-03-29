Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ilk maçları tamamlandı

Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final ilk maçları dün gece yapılan iki karşılaşmayla tamamlandı. Kupanın iki dev ismi Milan ile Barcelona 0-0 berabere kalırken, Bayern Münih, deplasmanda Marsilya’yı 2-0’lık sonuçla mağlup etti

Giuseppe Meazza Stadı’nda karşı karşıya gelen Milan-Barcelona mücadelesinden 90 dakika boyunca gol sesi çıkmadı. İtalyan temsilcisi karşısında avantajlı bir skor elde eden Katalan ekibi Barça, yarı final için bir adım öne geçti.

Marsilya’daki Velodrome Stadı’ndaki karşılaşmada ise Gomez’in 44. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Bayern Münih, 69. dakikada Robben’in golüyle farkı ikiye çıkardı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Bayern Münih, maçtan 2-0 galip ayrıldı ve kendi sahasında oynayacağı 2. maç için avantaj elde etti.

Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final rövanşları 3 ve 4 Nisan günleri oynanacak. 3 Nisan Salı günü, Barcelona - Milan, Bayern Münih - Marsilya karşı karşıya gelirken, 4 Nisan Çarşamba, Chelsea - Benfica, Real Madrid - Apoel mücadele edecek.