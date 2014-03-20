Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri önceden biliniyor muydu?

Dün akşam oynanan maçların ardından Şampiyonlar Ligi resmi twitter hesabı kuralar çekilmeden çeyrek finale kalan takımları eşleştirdi iddiası Avrupa’da büyük tepki topladı.

Football lists adlı adresin resimli olarak attığı tweette Şampiyonlar Ligi resmi twitter hesabından çeyrek finale kalan takımların eşleştirildiği tweetinin atıldığı sonradan silindiği belirtildi. İddia tüm Avrupa'da büyük tepki topladı.

Önceki senelerde de UEFA'nın eşleşmelerde usulsüzlük yaptığı konusunda ortaya büyük iddialar atılmıştı. Herkes şimdi bu tweetin gerçek olup olmadığını araştırıyor.

İşte o tweet: