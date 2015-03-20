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Spor

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Arda Turan'lı Atletico Madrid Real Madrid'le karşılaşacak

20 Mart 2015 15:32

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenen ve 5 ülkeden 8 takımın yer aldığı kura çekiminde, geçen sezonun şampiyonu Real Madrid ile finalisti Atletico Madrid eşleşti.

 

Finalde karşılaşmışlardı

 

Real Madrid ile Atletico Madrid, geçtiğimiz sezon Devler Ligi'nde finalde karşılaşmıştı. Sakatlığı nedeniyle Arda Turan'ın forma giyemediği mücadelede Atletico, 38. dakikada Diego Godin'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamlamış, maçın son anlarında ise Sergio Ramos attığı kafa golüyle Real Madrid'e hayat vermiş ve karşılaşmayı uzatmalara taşımıştı. Real Madrid uzatmalarda Bale, Marcelo ve Ronaldo ile 3 gol daha bulmuş ve Lizbon'da kupaya uzanmıştı.

 

Gruptan sonra çeyrek finalde

 

Paris Saint-Germain ile Barcelona ise bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde F Grubu'nda gruptan çıkma mücadelesi vermişti. Paris'te oynanan mücadeleyi Fransız temsilcisi 3-2 kazanırken, İspanya'daki karşılaşmada ise Barcelona 3-1 galip gelmişti. F Grubu'nu Barcelona 15 puanla lider tamamlamış, PSG ise 13 puanla ikinci sırada yer almıştı.

Eşleşmeler şöyle:

Paris Saint-Germain (Fransa) - Barcelona (İspanya)

Atletico Madrid (İspanya) - Real Madrid (İspanya)

Porto (Portekiz) - Bayern Münih (Almanya)

Juventus (İtalya) - Monaco (Fransa)

Eşleşmelerde birinci sırada yer alan takımlar, ilk maçlarını evlerinde oynayacak.

Çeyrek finalin ilk maçları 14-15 Nisan'da, rövanş karşılaşmaları ise 21-22 Nisan'da yapılacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final kuraları ise 24 Nisan'da çekilecek.

 

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