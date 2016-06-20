Şampiyonlar Ligi'nde birinci ve ikinci ön eleme kuraları çekildi

Futbolda UEFA Şampiyonlar Ligi birinci ve ikinci ön eleme turlarının kuraları çekildi.
İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA merkezinde yapılan kura çekimine 8 takım birinci ön eleme turundan, 30 ekip ise ikinci ön eleme turundan dahil oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birinci ön eleme turu müsabakaları 28-29 Haziran ile 5-6 Temmuz tarihlerinde, ikinci ön eleme turu maçları ise 12-13 ile 19-20 Temmuz tarihlerinde oynanacak.
Kura çekimi sonunda birinci ve ikinci ön eleme turunda oluşan eşleşmeler şöyle:
1. ön eleme turu
Flora Tallinn (Estonya)-Lincoln (Cebelitarık)
The New Saints (Galler)-Tre Penne (San Marino)
Valetta (Malta)-B36 Torshavn (Faroe Adaları)
Santa Coloma (Andora)-Alashkert (Ermenistan)
2. ön eleme turu
Karabağ (Azerbaycan)-F91 Dudelange (Lüksemburg)
Hapoel Beer Sheva (İsrail)-Sheriff (Moldova)
Olimpija Ljubljana (Slovenya)-Trencin (Slovakya)
Salzburg (Avusturya)-Liepaja (Letonya)
Vardar (Makedonya)- Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
The New Saints (Galler)/Tre Penne (San Marino)-Apoel (Kıbrıs Rum Kesimi)
Zrinjski (Bosna Hersek)-Legia Varşova (Polonya)
Ludogorets Razgard (Bulgaristan)-Mladost Podgorica (Karadağ)
Dinamo Tiflis (Gürcistan)-Santa Coloma (Andora)/Alashkert (Ermenistan)
Zalgiris Vilnius (Litvanya)-Astana (Kazakistan)
Skenderbeu (Arnavutluk)-Ferencvaros (Macaristan)
BATE Borisov (Belarus)-Sjk Seinajoki (Finlandiya)
Valetta (Malta)/B36 Torshavn (Faroe Adaları)-Kızılyıldız (Sırbistan)
Rosenborg (Norveç)-Norrköping (İsveç)
Dundalk (İrlanda Cumhuriyeti)-Hafnarfjördur (İzlanda)
Flora Tallinn (Estonya)/Lincoln (Cebelitarık)-Celtic (İskoçya)
Crusaders (Kuzey İrlanda)-Kopenhag (Danimarka).