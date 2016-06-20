Şampiyonlar Ligi'nde birinci ve ikinci ön eleme kuraları çekildi

Futbolda UEFA Şampiyonlar Ligi birinci ve ikinci ön eleme turlarının kuraları çekildi.

İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA merkezinde yapılan kura çekimine 8 takım birinci ön eleme turundan, 30 ekip ise ikinci ön eleme turundan dahil oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birinci ön eleme turu müsabakaları 28-29 Haziran ile 5-6 Temmuz tarihlerinde, ikinci ön eleme turu maçları ise 12-13 ile 19-20 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

Kura çekimi sonunda birinci ve ikinci ön eleme turunda oluşan eşleşmeler şöyle:

1. ön eleme turu



Flora Tallinn (Estonya)-Lincoln (Cebelitarık)

The New Saints (Galler)-Tre Penne (San Marino)

Valetta (Malta)-B36 Torshavn (Faroe Adaları)

Santa Coloma (Andora)-Alashkert (Ermenistan)

2. ön eleme turu



Karabağ (Azerbaycan)-F91 Dudelange (Lüksemburg)

Hapoel Beer Sheva (İsrail)-Sheriff (Moldova)

Olimpija Ljubljana (Slovenya)-Trencin (Slovakya)

Salzburg (Avusturya)-Liepaja (Letonya)

Vardar (Makedonya)- Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

The New Saints (Galler)/Tre Penne (San Marino)-Apoel (Kıbrıs Rum Kesimi)

Zrinjski (Bosna Hersek)-Legia Varşova (Polonya)

Ludogorets Razgard (Bulgaristan)-Mladost Podgorica (Karadağ)

Dinamo Tiflis (Gürcistan)-Santa Coloma (Andora)/Alashkert (Ermenistan)

Zalgiris Vilnius (Litvanya)-Astana (Kazakistan)

Skenderbeu (Arnavutluk)-Ferencvaros (Macaristan)

BATE Borisov (Belarus)-Sjk Seinajoki (Finlandiya)

Valetta (Malta)/B36 Torshavn (Faroe Adaları)-Kızılyıldız (Sırbistan)

Rosenborg (Norveç)-Norrköping (İsveç)

Dundalk (İrlanda Cumhuriyeti)-Hafnarfjördur (İzlanda)

Flora Tallinn (Estonya)/Lincoln (Cebelitarık)-Celtic (İskoçya)

Crusaders (Kuzey İrlanda)-Kopenhag (Danimarka).