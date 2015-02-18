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Spor

Şampiyonlar Ligi'nde beraberlik gecesi

Şampiyonlar Ligi 2. tur ilk maçlarında Shakhtar Donetsk ile Bayern Münih 0-0 berabere kalırken, PSG-Chelsea maçı da 1-1 tamamlandı

18 Şubat 2015 01:55

Şampiyonlar Ligi 2. tur ilk maçında Shakhtar Donetsk ile Bayern Münih, Ukrayna’da yenişemedi.

İki takımın da gol atamadığı maçta, Şampiyonlar Ligi’nde 100. kez sahaya çıkan Bayern Münih’in İspanyol oyuncusu Xabi Alonso 65. dakikada ikinci sarı karttan oyun dışı kaldı.

 

Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta da beraberlik vardı

 

Cüneyt Çakır'ın yönettiği Şampiyonlar Ligi’nde 2. Tur ilk maçında Chelsea, Fransa’da Paris Saint Germain ile 1-1 berabere kalarak tur için avantaj sağladı.

11. dakikada ilk tehlike Paris Saint Germain’den geldi. Blaise Matuidi’nin ortasında Zlatan İbrahimovic’in kafasını kaleci Courtois köşeden çıkarttı.

34’te Lavezzi’nin korner atışında Cavani’nin sert kafasını Courtois yine mükemmel bir refleksle kornere çeldi.

36’da Chelsea üç savunma oyuncusunun ortaklığıyla golü buldu. Jonh Terry’nin soldan ortasını Cahill ayağıyla havalandırdı. Branislav Ivanovic kafayla topu ağlara göndererek Chelsea’yi 1-0 öne geçirdi.

57’de PSG, beraberliği yakaladı. Maxwell’in pasını alan Matuidi’nin ortasında Cavani kafayla golü attı. Bu, Fransız ekibinin, Jose Mourinho’nun çalıştırdığı takımlara karşı 7. maçta ilk golü oldu.

80’de soldan çalımlarla giren Cavani’nin uzak direğe vuruşu kale direğini yalayıp dışarı gitti. 

90+2’de İbrahimovic’in yere sektirerek vurduğu kafayı gecenin kahramanı Courtois kornere çeldi.

Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.

 

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