Şampiyonlar Ligi'nde Arda Turan'ın gecesi

Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Atletico Madrid ile Rus temsilcisi Zenit, İspanya'da karşı karşıya geldi. Arda Turan ilk 11'de başladığı maçta 1 gol 1 asistle yıldızlaşırken, takımını da galibiyete taşıyan isim oldu.

Maça iyi başlayan taraf olan Atletico Madrid olurken 40. dakikada Miranda ile golü bulurken, ikinci yarıda Zenit, Brezilyalı golcüsü Hulk ile bu gole karşılık vererek skoru 1-1'e getirdi.

Milli futbolcu Arda Turan'ın 64. dakikada attığı golle skoru 2-1'e getiren Atletico, Baptistao'nun 80. dakikada attığı gol ile maçıtan 3-1 galip ayrılan taraf oldu.

40.dakikada kornerden gelen topa iyi bir kafa vuruşu yapan Joao Miranda, Atletico Madrid'i maçta 1-0 öne geçirdi.

42.dakikada Atletico atağında Merodio'nun uzaktan şutu az farkla dışarı gitti. Ve ilk yarı Atletico'nun 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı başa baş bir mücadeleye sahne oldu. 58. dakikada hızlı hücuma çıkan Zenit, Brezilyalı oyuncusu Hulk'un ceza sahası dışından sert şutunun ağlarla buluşmasıyla skoru 1-1'e getirdi. Bu golden 3 dakika sonra Zenit'in kazandığı frikikte topun başına geçen Hulk'un şutu üst direkten döndü. 64. dakika Arda Turan sahneye çıktı. Ceza sahası içinde karabolde olan topu savunma uzaklaştırmak isterken Arda Turan'a çarpan top ağlarla buluştu. 80. dakikada Arda Turan'ın pasında topla buluşan Baptistao skoru 3-1'e getirdi ve maç bu sonuçla sona erdi.

Bu arada 1 gol 1 asiste imza atan Arda Turan maçın 86. dakikasında yerini Raul Garcia'ya bıraktı. Maçı izleyenler arasında İspanya Teknik Direktörü Del Bosque'de yer aldı.