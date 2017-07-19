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Spor

Şampiyonlar Ligi'nde 7 takım tur atladı

Şampiyonlar Ligi'nde ikinci ön eleme turu rövanş maçları oynandı ve tur atlayan takımlar belli oldu

19 Temmuz 2017 11:31

Şampiyonlar Ligi'nde ikinci ön eleme turu rövanş maçları oynandı ve tur atlayan takımlar belli oldu.

İkinci ön eleme turunda oynanan rövanş maçlarının ardından Astana, Vardar, BATE Borisov, Karabağ, Hafnarfjordur, Rijeka ve Partizan takımları tur atlayan taraf oldu. 

Eşleşmelerde her iki maçta alınan sonuçlar şöyle:

Astana (Kazakistan) - Spartaks Jurmala (Letonya) (1-0) (1-1)

Vardar (Makedonya) - Malmö (İsveç) (1-1) (3-1)

Alashkert (Ermenistan) - BATE Borisov (Belarus) (1-1) (1-3)

Samtredia (Gürcistan) - Karabağ (Azerbaycan) (0-5) (0-1)

Vikingur Gota (Faroe Adaları) - Hafnarfjordur (İzlanda) (1-1) (0-2)

The New Saints (Galler) - Rijeka (Hırvatistan) (0-2) (1-5)

Buducnost (Karadağ) - Partizan (Sırbistan) (0-2) (0-0)

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