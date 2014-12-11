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Spor

Şampiyonlar Ligi'nde 2. tura yükselen takımlar belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması tamamlanırken, gruplarında ilk 2 sırada yer alan takımlar ligde bir üst tura yükseldi.

11 Aralık 2014 02:37

Şampiyonlar Ligi'nde 8 grupta toplam 16 takım ikinci tura yükselirken, 8 takım ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. 

A grubunda Atletico Madrid ve Juventus, B grubunda Real Madrid ve Basel, C grubunda Monaco ve Bayer Leverkusen, D grubunda da Borussia Dortmund ve Arsenal,  E grubunda Bayern Münih ve Manchester City, F grubunda Barcelona ve Paris Saint-Germain, G grubunda Chelsea ve Schalke 04, H grubunda da Porto ve Shakhtar Donetsk Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura yükseldi.

Gruplarda üçüncü sırada kalan Olympiakos, Liverpool, Zenit ve Anderlecht, Roma, Ajax, Sporting Lizbon ve Athletic Bilbao ise UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek.

Belarus ekibi BATE Borisov, 6 maçta yediği 24 golle UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinin grup aşamasında kalesinde en fazla gol gören takım oldu.

 

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