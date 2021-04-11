Şampiyonlar Ligi yoksa, Harry Kane de yok!

Premier Lig ekiplerinden Tottenham forması giyen Harry Kane, gelecek sezon için Şampiyonlar Ligi’ne katılım hakkı sağlayamadığı durumda kulüpten ayrılmayı isteyeceğini bildirdi.

Tottenham’ın efsanesi haline gelen Harry Kane, Avrupa’da en iyi hücumculardan sayılıyor. Buna rağmen Harry Kane, kariyerinde henüz bir kupa kaldırabilmiş değil. İddialara göre Kane için asıl hedef Şampiyonlar Ligi'nde yer almak.

Athletic’in haberine göre Kane, kupa kazanamamaktan dolayı takım yöneticilerine yakındı. Zira takımın Avrupa kupalarına katılamama durumu Kane’in başka bir takıma transfer isteğini arttırıyor.

Kane, takımın iyiye gitmediğini düşündüğü andaTottenham'ın iyiliği adına takımda kalmayacağını dile getiren açıklamalar da yapmıştı.

İngiltere ile eleme maçlarına çıkan Kane verdiği röportajda, Tottenham ile sezonu güçlü bir şekilde bitirmek istediğini dile getirmiş ve İngiltere ile Avrupa Şampiyonası sonrası “Oradan nereye gideceğimizi göreceğiz” şeklinde açıklamalarda bulunmuştu. (Eurosport Türkiye)