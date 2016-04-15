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Spor

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu

Şampiyonlar Ligi finali 28 Mayıs'ta Milano'da, Avrupa Ligi finali de 18 Mayıs'da Basel'de oynanacak

15 Nisan 2016 17:13

Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final kura çekimi yapıldı. Yarı final eşleşmelerinde Manchester City İspanyol devi Real Madrid ile eşleşirken Atletico Madrid ile Bayern Münih eşleşti.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Merkezi'nin ev sahipliği yaptığı kura çekimini, UEFA Müsabaka Direktörü Giorgio Marchetti ve Sırp eski futbolcu Dejan Stankovic gerçekleştirdi.

Maçların 26-27 Nisan ve 3-4 Mayıs'ta oynanacağı Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmeleri şu şekilde:

Manchester City (İngiltere) - Real Madrid (İspanya)

Atletico Madrid (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)

Tur atlayan takımlar, 28 Mayıs'ta İtalya'nın Milano şehrindeki San Siro Stadı'nda (Giuseppe Meazza Stadı) oynanacak finalde karşılaşacak.

 

Avrupa Ligi yarı final eşleşmeleri

 


Maçların 28 Nisan ve 5 Mayıs'ta oynanacağı Avrupa Ligi yarı finallerinde oluşan eşleşmeler de şöyle:

Villarreal (İspanya) - Liverpool (İngiltere)

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Sevilla (İspanya)

Yarı finallerin galipleri, 18 Mayıs'ta İsviçre'nin Basel şehrindeki St. Jakob-Park'ın ev sahipliği yapacağı finalde karşılaşacak.

 

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