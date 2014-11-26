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Spor

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları 3 sezon Tivibu'da

Türk Telekom: UEFA ile yapılan protokol çerçevesinde açık kanalda yayınlanması gereken maçlar için TRT ile anlaşmaya varılmıştır

26 Kasım 2014 14:16

Türk Telekom, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarının Türkiye yayın haklarını 2015-2016 sezonundan başlayarak 3 sezon için satın aldığını duyurdu.

Türk Telekomünikasyon A.Ş.'den Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklama şöyle:

"Bağlı ortaklığımız TTNET A.Ş. UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarının Türkiye yayın haklarını 2015-2016 sezonundan başlayarak 3 sezon için satın almıştır. UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçları Türk Telekom Grubu dijital yayın platformu olan Tivibu üzerinden yayınlanacaktır. UEFA ile yapılan protokol çerçevesinde açık kanalda yayınlanması gereken maçlar için ise TRT ile anlaşmaya varılmıştır."

 

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