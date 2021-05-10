Şampiyonlar Ligi: UEFA, finalin İstanbul'dan Londra'ya alınıp alınmayacağıyla ilgili kararını en geç Çarşamba günü açıklayacak

29 Mayıs Cumartesi günü İstanbul'da oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi final maçının Londra'ya alınıp alınmayacağı hakkındaki kararını en geç Çarşamba günü açıklayacak. Finalde iki İngiliz takımı, Chelsea ile Manchester City karşı karşıya gelecek.

UEFA yetkilileri, final maçıyla ilgili seçenekleri görüşmek için İngiliz hükümeti ve İngiltere Futbol Federasyonu yetkilileriyle bugün bir araya geliyor.

29 Mayıs günü Londra'daki Wembley Stadyumu'nda Championship play-off finalinin oynanacak olması akıllarda soru işaretleri yaratmıştı. UEFA'dan talep gelmesi halinde play-off finalinin yerinin değiştirilebileceği bildirildi.

İngiltere, Cuma günü Türkiye'yi en katı seyahat kısıtlamalarını uyguladığı "kırmızı listeye" dahil etti. İngiliz hükümeti, Şampiyonlar Ligi finali için taraftarlara Türkiye'ye gitmemeleri çağrısı yaptı. Bu kararın ardından final maçının Türkiye'den İngiltere'ye taşınması hakkında "hassas müzakereler" yürütüldüğü duyuruldu.

İngiltere hükümetinin bilimsel danışma komitesi (SAGE) de yaptığı yazılı açıklamayla maçın yerinin değiştirilmesine yönelik girişimlere destek verdi.

SAGE'den yapılan açıklamada, "İngiltere Futbol Federasyonu ile UEFA arasında, birçok taraftara mümkün olan en güvenli ortamda maçı izlemek için en iyi fırsatı sunmak amacıyla Şampiyonlar Ligi finalinin İngiltere'ye alınması için yürütülen görüşmeleri tüm kalbimizle destekliyoruz. UEFA, geçen yıl bu turnuvanın bazı turlarındaki maçları Portekiz'e almıştı. Dolayısıyla maç yerinin değiştirilmesi daha önce yaşanmamış bir durum değil" denildi.

Getty Images Londra'daki Wembley Stadyumu

İngiltere'nin Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapması, karantina kurallarında da esneklik ve bazı muafiyetler tanımasını gerektirebilir. Bu konuda da müzakereler yürütüldüğü ancak henüz bir karar verilmediği bildirildi.

Final karşılaşmasını oynayacak Chelsea ve Manchester City takımlarının taraftar grupları da söz konusu çağrıları destekleyerek maçın İngiltere'de oynanmasını talep ediyor.

Getty Images Wembley Stadyumu son olarak 2011 ve 2013 yıllarında da Şampiyonlar Ligi finallerine ev sahipliği yapmıştı.

Türkiye'nin 'kırmızı listede' olması ne anlama geliyor?

İngiltere'nin Türkiye'yi "kırmızı listeye" alması, Türkiye'den gelişlerde yalnızca Birleşik Krallık vatandaşları ve oturum izni sahiplerinin ülkeye kabul edileceği ve yine Türkiye'den gelenlerin 10 gün otel karantinasında tutulacağı anlamına geliyor.

Bu otel konaklamasının 1750 sterlinlik (yaklaşık 20 bin 200 liralık) masrafını da yolcuların karşılaması gerekiyor.

Bu uygulama, 12 Mayıs Çarşamba TSİ 06.00 itibarıyla başlayacak.

The Atlantic'te yer alan bir habere göre, Türkiye Futbol Federasyonu sözcüsü, kendilerine yer değişikliğiyle ilgili henüz resmi bir bildirim yapılmadığını söyledi.

Sözcü, "İngiltere'de yetkililer, bu konuda ısrarcı görünüyor ancak biz planlarımızı UEFA'dan gelen talimat ve açıklamalara göre yapıyoruz. Bu konuda resmi bir kanaldan bize herhangi bir değişiklik bildirimi yapılmadı. Finali İstanbul'da yapacağız" dedi.