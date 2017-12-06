Şampiyonlar Ligi Toplu Sonuçlar

Basel, Bayern Münih, Chelsea, Juventus gruplarını 2\'nci sırada bitirerek, temsilcimiz Beşiktaş\'ın muhtemel rakipleri arasına girdi.
İSTANBUL,(DHA)
UEFA Şampiyonlar Ligi\'nde A,B,C ve D Grupları 6\'ncı hafta maçları tamamlandı.
4 Grupta oynanan 8 karşılaşmada alınan sonuçlar şöyle;
A GRUBU:
Manchester United (İngiltere) - CSKA Moskova (Rusya): 2-1
Benfica (Portekiz) - Basel (İsviçre): 0-2
B GRUBU:
Celtic (İskoçya) - Anderlecht (Belçika): 0-1
Bayern Münih (Almanya) - Paris Saint-Germain (Fransa): 3-1
C GRUBU:
Roma (İtalya) - Karabağ (Azerbaycan): 1-0
Chelsea (İngiltere) - Atletico Madrid (İspanya): 1-1
D GRUBU
Olympiakos (Yunanistan) - Juventus (İtalya): 0-2
Barcelona (İspanya) - Sporting Lizbon (Portekiz): 2-0