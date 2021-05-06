Şampiyonlar Ligi tarihindeki 3. İngiliz finali

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında İngiliz ekibi Chelsea, İspanyol temsilcisi Real Madrid'i 2-0 mağlup ederek finale yükseldi. 29 Mayıs'ta İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak finalde Chelsea, Manchester City'nin rakibi oldu.

Tarihteki üçüncü İngiliz finali

Chelsea, Şampiyonlar Ligi finaline üçüncü kez çıkarken (2007/08 ve 2011/12) ikinci kez bir İngiliz ekibiyle kupa mücadelesi verecek.

İlki 2008'deki Manchester United eşleşmesiydi. Manchester City-Chelsea karşılaşması, Şampiyonlar Ligi'ndeki üçüncü İngiliz finali olacak.

Daha önce Manchester United - Chelsea (2008) ve Liverpool - Tottenham (2019) karşı karşıya gelmişti.