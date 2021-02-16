Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Barcelona-PSG ile karşılaşıyor

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Barcelona ile Paris Saint Germain (PSG) karşı karşıya gelecek. Eski Barcelonalı Neymar sakatlığı nedeniyle bu dev karşılaşmada forma giyemeyecek. Barcelona sahasında oynayacağı maçı kazanarak avantaj sağlamak istiyor. PSG ise deplasmanda kazanarak ikinci maça avantajlı çıkmak isteyecek.

Bugün Noucamp'ta saat 23:00'te başlayacak karşılaşma beIN Ssports HD1'den canlı yayımlanacak.

Muhtemel 11'ler

Barcelona: Stegen, Mingueza, Jong, Lenglet, Alba, Pjanic, Busquets, Pedri, Dembele, Griezmann, Messi

PSG: Navas, Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa, Gueye, Paredes, Kean, Veratti, Mbappe, Icardi

İki takımdaki eksikler dikkat çekiyor

Barcelona'da Coutinho, Braitwaite, Ansu Fati, Pique, Sergi Roberto ve Ronald Araujo sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

PSG'de Angel Di Maria, Neymar ve Juan Bernat forma giyemeyecek, Veratti ve Rafinha'nın ise maç saatine kadar yetişmeleri bekleniyor.