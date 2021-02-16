T24 LogoT24 Logo
Spor

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Barcelona-PSG ile karşılaşıyor

16 Şubat 2021 11:11

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Barcelona ile Paris Saint Germain (PSG) karşı karşıya gelecek. Eski Barcelonalı Neymar sakatlığı nedeniyle bu dev karşılaşmada forma giyemeyecek. Barcelona sahasında oynayacağı maçı kazanarak avantaj sağlamak istiyor. PSG ise deplasmanda kazanarak ikinci maça avantajlı çıkmak isteyecek.

Bugün Noucamp'ta saat 23:00'te başlayacak karşılaşma beIN Ssports HD1'den canlı yayımlanacak.

Muhtemel 11'ler

Barcelona: Stegen, Mingueza, Jong, Lenglet, Alba, Pjanic, Busquets, Pedri, Dembele, Griezmann, Messi

PSG: Navas, Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa, Gueye, Paredes, Kean, Veratti, Mbappe, Icardi

 İki takımdaki eksikler dikkat çekiyor

 Barcelona'da Coutinho, Braitwaite, Ansu Fati, Pique, Sergi Roberto ve Ronald Araujo sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

 PSG'de Angel Di Maria, Neymar ve Juan Bernat forma giyemeyecek, Veratti ve Rafinha'nın ise maç saatine kadar yetişmeleri bekleniyor.

barcelonapsgmessimbappeşampiyonlar ligi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24