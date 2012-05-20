Şampiyonlar Ligi şampiyonu Chelsea

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Bayern Münih'i penaltı atışları sonucunda 4-3 mağlup eden Chelsea, kupanın sahibi oldu. Uzatma dakikalarında bir penaltı kurtaran Chelsea'nin kalecisi Cech, penaltı atışlarında da kalesinde devleşti.

Avrupa’nın en büyüğü Chelsea! Şampiyonlar Ligi finalinde Chelsea, normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 eşitlikle sona eren maçta Bayern Münih’e penaltılarda 4-3 üstünlük kurarak Devler Ligi’ni tarihinde ilk kez kupayı müzesine götürdü.

Şampiyonlar Ligi finalinde Bayern Münih, evi Allianz Arena’da Chelsea ile karşılaştı.

Avrupa’nın 1 numaralı kupası için oynanan karşılaşmaya iki takım da kontrollü başladı. İlk tehlikeli atak Bayern Münih’ten geldi. Kroos’un 5. dakikada ceza sahasının dışından çektiği sert şut yandan auta gitti. Ev sahibi takım önemli bir fırsatı değerlendiremedi.

Kendi sahasından hızlı çıkarak rakip kalede etkili olmaya çalışan Chelsea, ilk dakikalarda Bayern savunmasında aradığı boşlukları bulamadı. Oyunu İngiliz ekibinin yarı sahasına yıkmaya başlayan Bayern, 20. dakikada Robben ile gole birkez daha çok yaklaştı. Hollandalı yıldızın ceza sahası içinde çektiği şuta kaleci Cech son anda müdahale etti ve top direğe de çarptıktan sonra oyuna geri döndü.

Zaman zaman Bayern Münih kalesine etkili gelen Chelsea’de Kalou’nun 36. dakikada çektiği sert şutu kaleci Neuer kontrol etti. İlk yarının kalan bölümünde iki takım da yakaladığı fırsatları gole çeviremezken, takımlar soyunma odasına 0-0 eşitlikle gitti.

Karşılaşmanın ikinci devresine Bayern Münih etkili başladı. Oyunun kontrolünü ele geçiren Alman ekibinde Ribery, 54. dakikada kaleciden seken topu ağlara gönderdi, ancak hakem ofsayt bayrağını kaldırdı ve filelerle buluşan top gol değeri kazanmadı.

Dakikalar ilerledikçe Chelsea kalesine daha etkili gelmeye başlayan Bayern, oyunu kontrol etmesine rağmen İngiliz ekibinin kapanan savunmasını aşmayı başaramadı.

Kontrataklarla ev sahibi ekibin kalesinde pozisyon arayan Chelsea’de 74. dakikada Drogba rakibinden sıyrılarak rakip ceza sahası içine girdi. Tecrübeli yıldızın yerden verdiği pası savunma araya girerek engelledi.

Bayern Münih aradığı golü 83. dakikada Muller ile buldu. Kroos’un sol çaprazdan ceza sahası içine yaptığı ortada arka direkte iyi yükselen Muller, düzgün bir kafa vuruşuyla topu yerden sektirerek ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Kalan bölümde Chelsea bütün riskleri alarak ileri çıkmaya başlarken, Bayern Münih daha kontrollü bir oyun sergiledi. İngiliz ekibinde 88. dakikada sahneye Drogba çıktı. Mata’nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Drogba, kafa vuruşuyla kaleci Neuer’i mağlup etti ve skora 1-1 eşitlik geldi.

Karşılaşmada başka gol olmazken, 90 dakika 1-1 eşitlikle sona erdi ve uzatma dakikalarına geçildi.

Uzatma dakikalarına Chelsea iyi başlayan taraf oldu. İlk dakikalarda Bayern Münih kalesinde baskı kuran İngiliz ekibi, skoru lehine çevirmeyi başaramadı. Karşılaşmanın 94. dakikasında Ribery, Drogba’nın müdahalesi ile rakip ceza sahası içinde yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi.

Penaltı vuruşu için topun başına geçen Robben’in vuruşunda kaleci Petr Cech gole izin vermedi ve Bayern çok önemli bir fırsatı değerlendiremedi. İki takım da son vuruşlarda başarılı olamazken, uzatmaların ilk 15 dakikasında gol sesi çıkmadı. Son 15 dakikaya Bayern Münih hızlı girdi. Alman ekibi Olic ile önemli bir pozisyonu gole çeviremedi ve uzatma dakikaları da 1-1 eşitlikle tamamlanınca penaltı atışlarına geçildi.

Penaltı atışlarında Bayern Münih'e 4-3 üstünlük kuran Chelsea, Avrupa’nın 1 numaralı kupasında ilk kez şampiyonluğa ulaştı.